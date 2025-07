Pixel Watch 4, SOS satellitare e controllo del respiro: cosa cambia

L’evento “Made by Google” del 20 agosto si avvicina e, secondo le ultime indiscrezioni, il Pixel Watch 4 potrebbe essere il primo smartwatch con Wear OS a offrire un pacchetto di funzioni salva-vita inedite, accompagnato da un design finalmente pensato per essere riparato con relativa facilità.

La notizia arriva da più fonti concordi e accredita l’idea di un aggiornamento sostanzioso pur in presenza di un’estetica che, a un primo sguardo, resterà fedele alla cassa bombata introdotta nel 2022. Nel contempo, Google non dovrebbe ritoccare il listino: il modello base continuerebbe a partire da 350 dollari, pari a circa 320 euro, mantenendo così un posizionamento aggressivo fra i rivali di fascia alta

Funzioni di emergenza sempre più evolute

L’indiscrezione più interessante riguarda “Breathing Emergencies”, un sistema che sfrutta il sensore SpO₂ per monitorare in continuo la saturazione di ossigeno e inviare un allarme se i valori scendono sotto soglia durante la vita quotidiana, non solo nel sonno

. Si tratta di un’evoluzione della “Loss of Pulse” introdotta sul Pixel Watch 3 nel 2024 e punta a intercettare in anticipo episodi di dispnea o apnee improvvise, indirizzando l’utente a un consulto medico tempestivo. In parallelo, Google starebbe testando “Emergency Satellite Communications”, funzione che consentirebbe di inviare richieste di soccorso anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, colmando un gap storico di Wear OS rispetto agli Apple Watch con SOS satellitare. Se confermata, l’integrazione farebbe leva sulla rete utilizzata dai Pixel 9 e dal prossimo Pixel 10, riducendo i secondi cruciali fra l’insorgere di un’emergenza e l’allerta ai servizi di pronto intervento.

Design riparabile e batteria più capiente

Accanto alle novità software, il Pixel Watch 4 dovrebbe correggere uno dei punti critici delle generazioni precedenti: la quasi impossibilità di sostituire vetro o batteria senza doversi sbarazzare dell’intero dispositivo. La nuova cassa, pur mantenendo il telaio in acciaio e il vetro bombato, sarebbe modulare abbastanza da permettere la sostituzione di componenti chiave in laboratorio, riducendo costi di manutenzione e rifiuti elettronici.

Sul fronte hardware, la casa di Mountain View conserverà il chip Snapdragon W5 Gen 1 con 2 GB di RAM e 32 GB di storage, ma alzerà il tiro sull’autonomia: le indiscrezioni parlano di accumulatori da 327 mAh (41 mm) e 459 mAh (45 mm), capaci di garantire fino a tre giorni in modalità risparmio.