One Piece Odyssey: Reunion of Memories, trailer di lancio del DLC

Reunion of Memories, il grande DLC di One Piece Odyssey, sarà disponibile dal 25 maggio: ecco il trailer di lancio.

Questo mese, il DLC Reunion of Memories riporterà i giocatori di One Piece Odyssey nell’incredibile mondo di Memoria: dal 25 maggio, difatti, potremo riunirci alla Ciurma di Cappello di Paglia, intrappolata in una nuova avventura da una misteriosa – ma al contempo familiare – ragazza, che porta nella sua mano un oscuro e minaccioso cubo… Ecco il trailer di lancio dell’espansione.

Reunion of Memories darà ai giocatori la possibilità di tuffarsi nelle loro amate memorie di One Piece e incontrare ancora volta alcuni volti celebri. Mihawk, Perona, Enel ma anche Barbabianca saranno parte dei personaggi che la Ciurma incontrerà in questo nuovo viaggio nel mondo della memoria. I famigerati pirati della ciurma di Cappello di paglia si stanno finalmente godendo il meritato riposo dopo le loro incredibili avventure sull’isola di Walford e a Memoria, il modo creato dai loro ricordi. Ma mentre celebrano prima di issare nuovamente le vele, compare una misteriosa ragazza, molto simile a Lim ma vestita completamente di nero, con il volto coperto da un cappuccio e un sinistro cubo oscuro in mano… ma chi è veramente? La ciurma sarà costretta a tornare a Memoria ed Alabasta, anche se avrà qualcosa di diverso dall’ultima volta, mentre il cubo necessario per fuggire è scomparso! One Piece Odyssey è attualmente disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Una versione di prova è disponibile su PlayStation Store e Xbox Store.

Questa è la sinossi originale del gioco:

Un nuovo RPG tratto dagli acclamati manga e anime di One Piece, in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della serie. Il famoso pirata Rufy, meglio noto come Rufy Cappello di paglia, sta navigando nel Nuovo Mondo insieme alla sua ciurma, a caccia di nuove terre e avventure. Costretto al naufragio da una violenta e improvvisa tempesta, approda dunque su una lussureggiante isola tropicale circondata da un mare in perenne burrasca… Separato quindi dal resto della ciurma, Rufy si lancia in una nuova e grandiosa avventura alla ricerca dei suoi amici e di una via di fuga dall’isola. Troverà ad attenderlo nuovi nemici, terrificanti forze della natura e innumerevoli altre sorprese!

