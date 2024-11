Eiichiro Oda non versa in buone condizioni di salute e per questo motivo la serie manga di One Piece si fermerà. Ecco il testo del comunicato.

Eiichiro Oda non sta bene, e per questo motivo il manga di One Piece si è fermato. In precedenza era già capitato che si creassero degli stop alla produzione del fumetto, anche se si parlava dell’impegno di Oda per pianificarne il finale.

Ecco il testo che è stato condiviso sui social:

One Piece sarà in pausa su Weekly Shonen Jump n. 51 (in vendita il 18 novembre) e n. 52 (che doveva uscire il 25 novembre) a causa della cattiva salute dell’autore. L’uscita dei capitoli comparirà comunque nell’indice e nelle cartoline per i lettori perché non c’è stato il tempo di correggerli. Ci dispiace molto. One Piece tornerà sul numero del nuovo anno in uscita il 2 dicembre. Le condizioni del maestro stanno migliorando. Grazie mille per tutto il supporto.

Il manga di One Piece è arrivato lo scorso anno anche ad una trasposizione in live-action. La serie TV è stata inizialmente criticata dopo l’uscita dei primi trailer, mentre ha riscontrato approvazione sia da parte del pubblico che della critica dopo la pubblicazione degli episodi.

One Piece: Il percorso del manga

Da ricordare che il manga è stato lanciato nel 1997, ed è arrivato attualmente alla pubblicazione di 1131 capitoli, mentre In Italia sono stati realizzati 108 volumi che racchiudono la saga.

One Piece è un fenomeno mondiale che resiste da 26 anni. Eiichiro Oda ha annunciato tempo fa che il manga si sta avviando verso la fase conclusiva.