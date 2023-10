Arcade1Up Atari Legacy CENTIPEDE Edition in super sconto per la Festa delle Offerte Prime

I fan del retrogaming e gli appassionati di cultura pop l’hanno chiesta a gran voce, ed eccola qui per gentile concessione di Arcade1Up: la macchina arcade Atari Legacy CENTIPEDE Edition, per la prima volta in un formato a forma di cabinet arcade classico originale! Cabinato che viene oggi offerto a un prezzo scontato in occasione della Festa delle Offerte Prime. Siete pronti a divertirvi a casa vostra in qualsiasi momento, senza bisogno di monetine? La macchina da gioco Atari Legacy CENTIPEDE Edition di Arcade1Up include una serie di 14 giochi, in questo splendido cabinet che include un riser abbinato e un light-up marquee. Lo sconto è pari al 9% rispetto al prezzo consigliato (479,99€ rispetto a 528,99€): potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto.

Per offrirvi esperienze arcade autentiche (e sì, molto nostalgiche!) in un design facilmente assemblabile, le macchine da gioco Arcade1Up sono un must per la casa o l’ufficio. E quando si guarda alla storia dei videogiochi, non c’è dubbio su quale sia stata l’azienda pioniera: Atari. Un nome che è diventato sinonimo di boom degli arcade e una potenza nell’intrattenimento ad ampio raggio. Da Centipede ad Asteroids a Missile Command, i titoli Atari hanno affascinato il mondo con una grafica vivace, un gameplay facile da imparare ma impegnativo e immagini immediatamente riconoscibili. Pochi marchi evocano la nostalgia tra le generazioni, e Atari è uno di quelli che ha superato la prova del tempo. Passate a qualsiasi gioco incluso a vostro piacimento, grazie ai menu a schermo facili da navigare. E per la prima volta in una macchina Arcade1Up Legacy, potete vedere le vostre abilità con le classifiche WiFi online!

Caratteristiche:

Classifiche WiFi

Light-Up Marquee

Controlli arcade reali – Pulsanti vulcano 1P e 2P illuminati

Riser abbinato

14 giochi Atari classici

