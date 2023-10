Spider-Man – Un Nuovo Universo è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare uno dei migliori film di supereroi degli ultimi anni, Spider-Man – Un Nuovo Universo, nella sua versione 4K UHD + Blu-Ray a prezzo scontato. Lo sconto è un’offerta esclusiva Prime: potete acquistare il film (con uno sconto pari al 15%) cliccando sul box che trovate qui sotto.

Edizione 2 dischi contente il Film in versione 4K Ultra HD e in versione Blu-Ray standard + una ricca sezione di Contenuti Speciali ESCLUSIVI BLU-RAY: – MODALITÀ UNIVERSO ALTERNATIVO: scopri scene, trame e personaggi alternativie tanto altro con la guida dei registi – WE ARE SPIDER-MAN – RAGNOVERSO: UNA NUOVA DIMENSIONE – CREARE UN PERSONAGGIO: DAL FUMETTO AL CINEMA INCLUDE INOLTRE: – TRIBUTO A STAN LEE E STEVE DITKO – ULTIMATE: IL CAST – SUPER FAN DEL RAGNOVERSO CACCIA ALL’EASTER EGG – KARAOKE – COMMENTO DEL REGISTA – CORTO INEDITO “SPIDER-HAM: IMBRACIOLATO NELLA RETE”

Miles Morales è un ragazzo afro-ispanico di New York che è appena entrato in una scuola relativamente esclusiva, dove però si sente fuori luogo. Qui infatti non conosce nessuno e suo padre, un poliziotto che detesta Spider-Man, non lo aiuta mettendolo in imbarazzo. Miles si rifugia dallo zio, che asseconda invece la sua passione da street artist, ma durante una escursione nei sotterranei di New York Miles viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno dopo, sconvolto da sorprendenti poteri che somigliano a quelli di Spider-Man, torna a cercare il ragno e finisce per assistere a uno scontro tra l’eroe e vari villain, durante il quale un esperimento per aprire un varco dimensionale ha effetti imprevisti. Presto Miles scoprirà che non c’è un solo Uomo Ragno!