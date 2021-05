Untitled Horror Movie: trailer e poster del film girato interamente su Zoom

Il 15 giugno su iTunes e Amazon Prime Video arriverà Untitled Horror Movie, horror comedy girata durante il lockdown e solo con gli smartphone degli attori, senza questi si siano mai incontrati. In attesa di poter vedere il film sono stati diffusi trailer e poster:

Il film vede protagonisti sei attori la cui serie TV sta per essere cancellata e per non rimanere senza lavoro decidono di girare un film horror senza regista ma usando ognuno i propri smartphone per le scene che li riguardano. Il problema è che nel farlo evocano inavvertitamente uno spirito maligno.

Protagonisti sono Katherine McNamara (Arrow) come Chrissy, Emmy Raver-Lampman (The Umbrella Academy) come Alex, Claire Holt (The Vampire Diaries) come Kelly, Tim Granaderos (13 Reasons Why) come Kip, Darren Barnet (Never Have I Ever) come Max e Luke Baines (Shadowhunters) come Declan.

La sceneggiatura è stat scritta da Luke Baines insieme al regista del film Nick Simon. Quest’ultimo riguardo a Untitled Horror Movie ha dichiarato: