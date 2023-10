Mission: Impossible, la saga è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare lo sfizioso cofanetto di sei film della saga di Mission: Impossible a prezzo scontato. Lo sconto è un’offerta esclusiva Prime: potete acquistare il box (con uno sconto effettuvi del 21%) cliccando sul box che trovate qui sotto. Il cofanetto comprende i primi sei film della saga, dal mitico primo episodio fino a Fallout, uscito nel 2018: collante del tutto, naturalmente, la presenza dell’inarrestabile Tom Cruise.

MISSION: IMPOSSIBLE

Ethan Hunt e’ un agente segreto ingiustamente accusato della morte di tutti gli agenti della sua squadra. Sfuggendo ai killer del governo, penetrando nei segretissimi archivi della CIA. aggrappandosi al tetto di un treno lasciato ad alta velocita’, Hunt e’ in gara con il tempo per lasciarsi alle spalle i suoi inseguitori ed arrivare ad un passo dalla risoluzione di un terrificante intrigo.

MISSION: IMPOSSIBLE 2

Come si può impedire che un gruppo di terroristi metta in ginocchio l’intero pianeta? Questo è decisamente un compito per l’agente dell’IMF Ethan Hunt. La miglior spia del mondo ritorna in una nuova emozionante missione nella quale fa coppia con la stupenda Nyah Hall per cercare di fermare un ex-agente IMF, Sean Ambrose che minaccia il mondo con un nuovo tipo di terrorismo. La loro missione li porterà ad attraversare il mondo e ad operare delle scelte difficili tra ciò che amano e ciò in cui credono.

MISSION: IMPOSSIBLE 3

Ethan Hunt è in procinto di sposarsi, si è innamorato della bella infermiera Julia e si è ritirato dalle azioni per fare soltanto l’istruttore. Quando una sua allieva però viene rapita dal trafficante Owen Davian è costretto a tornare in azione.

MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA

Nessun piano. Nessun aiuto. Nessuna scelta. L’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team (Jeremy Renner – I Vendicatori e Simon Pegg – Star Trek) devono nascondersi dopo che un attentato al Cremlino getta sospetti di terrorismo internazionale sull’IMF. Nel tentativo di discolpare l’agenzia dalle accuse, il gruppo scopre un complotto per scatenare un conflitto nucleare. Per salvare il mondo sarà necessario usare ogni trucco tecnologico a disposizione. La missione non è mai stata così reale, pericolosa e impossibile.

MISSION: IMPOSSIBLE – ROGUE NATION

Pieno di “strabilianti effetti e acrobazie”, preparatevi al “miglior action dell’anno.” Dopo la chiusura da parte della CIA della loro Organizzazione, l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra (Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames) devono fermare prima possibile il Sindicato, una rete di spietati ex agenti che hanno formato un’associazione criminale. Per sconfiggere questa minaccia globale, Ethan dovrà unire le proprie forze con la misteriosa e schiva agente Ilsa Faust (Rebecca Ferguson).

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT

La ricaduta di tutte le migliori intenzioni. Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati ritrovati (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) si lanciano in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby si uniscono al cast, mentre il regista Christopher McQuarrie torna al timone del nuovo capitolo della saga.

