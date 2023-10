Sherlock: la saga è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare lo sfizioso cofanetto DVD con tutta la saga di Sherlock (tra le più amate serie britanniche di sempre) a prezzo scontato. Lo sconto è un’offerta esclusiva Prime: potete acquistare il box (con uno sconto effettuvo del 20%) cliccando sul box che trovate qui sotto. Il cofanetto comprende tutte le quattro stagioni del serial e il film cinematografico, L’abominevole sposa. Per la gioia dei fan, inoltre, una collezione di sette card esclusive, con i personaggi principali della serie, che ha definitivamente lanciato la carriera di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman.

Libero adattamento dei romanzi e dei racconti di Conan Doyle con protagonista il detective Sherlock Holmes e il suo amico e assistente, il Dr. John Watson: le avventure dei due si svolgono però nella Londra odierna. Watson è un reduce della guerra in Afghanistan e deve ancora ritrovare il suo posto nella società civile. Quando un amico gli suggerisce di trovarsi un coinquilino con cui dividere le spese di un appartamento, si ritrova a vivere con l’eccentrico Holmes…

Che cosa accadrebbe se il più famoso detective al mondo e il suo migliore amico vivessero in una Baker Street fatta di treni a vapore, carrozze a due ruote, cappelli a cilindro e redingote? Benvenuti in Sherlock… nel 1895! “L’abominevole sposa” è l’episodio speciale in abiti vittoriani della serie investigativa più amata degli ultimi anni. Siamo nel cuore della Londra vittoriana e Thomas Ricoletti rimarrà stupefatto nel vedere la moglie vestita con il suo vecchio abito da sposa. Perché, solo poche ore prima, la donna… ha preso la vita. Così il fantasma della signora Ricoletti sembra ora aggirarsi per le strade con un’insaziabile sete di vendetta. Dalla nebbia avvolgente di Limehouse alle viscere di una chiesa in rovina, Holmes e Watson dovranno usare tutta la loro astuzia per combattere un nemico apparentemente già morto e solo il finale del film rivelerà la scioccante verità su l’abominevole sposa del titolo.

