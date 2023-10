Persona 5 Royal è in super sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon di oggi ci permette di acquistare una copia di Persona 5 Royal (uno dei migliori JRPG dell’ultimo decennio) nella versione per Nintendo Switch a prezzo scontato. Lo sconto è un’offerta esclusiva Prime: potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto. Invece che 57,65€, in offerta passa a 33,99€.

Persona 5 Royal ci mette nei panni di un gruppo di ragazzi in età da liceo che scoprono come esplorare i cuori delle persone, lottando per liberarli dai loro sentimenti negativi. Questa edizione include il doppiaggio giapponese e inglese, con i sottotitoli italiani. Inoltre, include 40 contenuti aggiuntivi e i contenuti extra (compreso un semestre scolastico e un personaggio aggiuntivi) non presenti nel gioco base.

Sinossi del gioco:

Preparati per la pluripremiata esperienza GdR nell’edizione definitiva di Persona 5 Royal, che include una miniera d’oro di contenuti scaricabili! Indossa la maschera di Joker e unisciti ai Ladri Fantasma. Liberati dalle catene della società moderna e infiltrati nelle menti dei corrotti e per fargli cambiare strada! Persona 5 Royal sarà una nuova sfida anche per i più Ladri Fantasma più esperti, per combattere le convezioni e scoprire il potere interiore e combattere per la giustizia. Questo titolo è ricco di personaggi amati, confidenti, e un sacco di luoghi da esplorare con molte opportunità per rafforzare il tuo abilità nel metaverso e nella tua vita quotidiana. Persona 5 Royal ha uno stile visivo unico e presenta un’indimenticabile colonna sonora del pluripremiato compositore Shoji Meguro. Esplora Tokyo, sblocca Persone, sperimenta finali alternativi e molto altro! Indossa la maschera. Svela la tua verità.

