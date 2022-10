Persona 5 Royal: nuovo trailer di gameplay della versione Nintendo Switch

Persona 5 Royal torna a mostrarsi con un nuovo trailer dedicato alla versione Nintendo Switch del gioco, disponibile a partire dal 21 ottobre 2022. Lo stesso giorno il gioco debutterà anche su PS5, PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft. Vediamo il filmato:

Preparati per la pluripremiata esperienza GdR nell’edizione definitiva di Persona 5 Royal, che include una miniera d’oro di contenuti scaricabili! Indossa la maschera di Joker e unisciti ai Ladri Fantasma. Liberati dalle catene della società moderna e infiltrati nelle menti dei corrotti e per fargli cambiare strada! Persona 5 Royal sarà una nuova sfida anche per i più Ladri Fantasma più esperti, per combattere le convezioni e scoprire il potere interiore e combattere per la giustizia.

Vi ricordiamo che Persona è serie di videogiochi pubblicati da Atlus, spin off della popolare serie Megami Tensei, che narra le vicende di un manipolo di evocatori di demoni, mentre la serie Persona narra di un gruppo di adolescenti che possono evocare esseri viventi sfruttando alcuni poteri della loro mente.

Oltre ad una maggiore ottimizzazione e diverse migliorie grafiche, Persona 5 Royal aggiunge anche una serie di personaggi e nuovi contenuti.