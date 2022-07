Persona 5 Royal non prevederà l’upgrade da PS4 a PS5

Atlus ha confermato che Persona 5 Royal non consentirà l’upgrade da PS4 a PS5. La notizia proviene dalla pagina delle FAQ che è stata pubblicata sul sito web giapponese del gioco, con lo sviluppatore che spiega che al momento non ci sono piani per offrire aggiornamenti alla versione next-gen.

Ciò vuol dire che i possessori della versione PS4 del gioco non potranno usufruire di alcun upgrade, né in forma gratuita né a pagamento, per l’edizione next-gen. L’unico modo per avere accesso all’avventura sarà dunque l’acquisto a prezzo pieno della versione PS5 di Persona 5 Royal.

Si tratta di una notizia che di certo farà storcere il naso ai fan della saga che per rigiocare l’avventura nella sua versione più recente dovranno spendere altri 80 euro. Una somma decisamente troppo elevata per chi è già in possesso del gioco.

Vi ricordiamo che Persona è serie di videogiochi pubblicati da Atlus, spin off della popolare serie Megami Tensei, che narra le vicende di un manipolo di evocatori di demoni, mentre la serie Persona narra di un gruppo di adolescenti che possono evocare esseri viventi sfruttando alcuni poteri della loro mente. Oltre ad una maggiore ottimizzazione e diverse migliorie grafiche, Persona 5 Royal aggiunge anche una serie di personaggi e nuovi contenuti

Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC e console.