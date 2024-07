Il primo robot umanoide alto 180 cm che cammina in modo rapido e si muove come un umano arriva dalla Cina, ed è stato presentato in occasione della World Artificial Intelligence Conference 2024.

Arriva direttamente dalla Cina il primo robot umanoide a grandezza standard, presentato di recente in occasione della World Artificial Intelligence Conference 2024, e di cui si sta tanto parlando. Il robot in questione è alto ben 180 cm, è dotato di un torso bionico e di movimento antropomorfo. Ciò significa che è in grado di supportare elementi come percezione, manipolazione, interazione oltre a diverse modalità di movimento.

Questa speciale macchina è stata sviluppata dal National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center, la cui sede si trova a Shanghai. E ciò che più di tutto lascia senza parole è proprio la sua capacità di movimento che può essere considerata davvero molto simile a quella di un umano.

Cosa può fare il robot umanoide proveniente dalla Cina

Se la domanda che ti stai ponendo è “Ma, cosa fa il robot umanoide?”, possiamo rispondere rivelando che questo può camminare in modo davvero tanto rapido. Ed inoltre sembrerebbe anche avere la capacità di evitare e superare gli ostacoli senza particolari difficoltà, anzi mettendo in pratica tutta la sua agilità.

In occasione della sua presentazione Quinglong, questo il nome affidato al robot, è riuscito ad effettuare la pulizia di una scrivania dopo aver ascoltato e ben interpretato le istruzioni vocali dettate dal personale. Ma non solo, durante la World Artificial Intelligence Conference 2024 (WAIC) al robot è stato chiesto anche di sistemare il pane e la frutta. Un comando al quale ha risposto “Ciao, disporrò separatamente il pane e la frutta”.

Utilizzando le sue dita in acciaio, non solo è riuscito a prendere un pezzo di pane ma è anche riuscito a collocarlo all’interno del cestino presente sul tavolo. Il direttore generale del centro di innovazione, Xu Bin, ha rivelato che nel corso dei prossimi 5-10 anni verranno consentite applicazioni anche in altri settori. E nello specifico nel settore dei servizi domestici e in quello dell’assistenza.