Persona 5 Royal: nuovo trailer per la versione rimasterizzata

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer giapponese per Persona 5 Royal che conferma il debutto del JRPG sulle nuove piattaforme previsto per il prossimo 21 ottobre. La versione rimasterizzata non subirà dunque alcun ritardo e arriverà come previsto entro quest’anno su PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

Vi ricordiamo che Persona è serie di videogiochi pubblicati da Atlus, spin off della popolare serie Megami Tensei, che narra le vicende di un manipolo di evocatori di demoni, mentre la serie Persona narra di un gruppo di adolescenti che possono evocare esseri viventi sfruttando alcuni poteri della loro mente. Oltre ad una maggiore ottimizzazione e diverse migliorie grafiche, Persona 5 Royal aggiunge anche una serie di personaggi e nuovi contenuti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Atlus ha annunciato che non è previsto alcun upgrade da PS4 a PS5 per Persona 5 Royal. Ciò vuol dire che i possessori della versione PS4 del gioco non potranno usufruire di alcun upgrade, né in forma gratuita né a pagamento, per l’edizione next-gen. L’unico modo per avere accesso all’avventura sarà dunque l’acquisto a prezzo pieno della versione PS5.