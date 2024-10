Per l'ennesima volta, Blizzard non bada a spese per realizzare un filmato promozionale di un gioco come World of Warcraft.

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer in live action di Diablo IV: Vessel of Hatred, dove si assiste al pericoloso viaggio di Neyrelle verso Nahantu e alla sua battaglia contro il potere della Pietra dell’Anima. Questo eccezionale lavoro visivo è diretto da Jon Watts, la mente dietro a tre film di Spider-Man, Wolfs – Lupi Solitari con Brad Pitt e George Clooney e molto altro. Ad aggiungere un ulteriore livello di intensità musicale, l’artista vincitrice del Latin Grammy, Camila Cabello, presta la sua potente voce alla fantastica canzone “Behind Blue Eyes”.

Gioco a Diablo sin da quando ero ragazzo e conosco il mondo molto bene, perciò quando mi hanno chiesto di dirigere il progetto ho accettato senza neanche pensarci.

dichiara Jon Watts.

Sono davvero emozionata di poter portare ‘Behind Blue Eyes’ su Sanctuarium in un modo nuovo. Abbiamo preso il fantastico testo della canzone originale e l’abbiamo trasformato grazie ai toni oscuri di Diablo. Non solo la canzone è un grande classico e una perfetta rappresentazione di cosa sta passando Neyrelle in Vessel of Hatred, ma è anche una canzone nella quale si riconoscono in molti. Lavorare col team di Diablo è stata un’esperienza leggendaria e non vedo l’ora che tutti ascoltino la nostra versione di un classico.

ha aggiunto Camila Cabello.

Vessel of Hatred ti invita a entrare in un mondo di oscurità e intrigo, e siamo onorati di aver collaborato con dei talenti così straordinari per dare vita a quel mondo. Con l’eccezionale direzione di Watts e l’evocativa voce di Cabello, l’uscita del filmato è l’introduzione perfetta all’avventura che ci aspetta nella prima espansione di Diablo IV.

ha affermato Rod Fergusson, il responsabile generale di Diablo.

Diablo IV: Vessel of Hatred sarà disponibile in tutto il mondo l’8 ottobre su Windows PC tramite Battle.net, Xbox Game Pass e Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam.