Apple ha denunciato uno youtuber per aver svelato in anteprima iOS 26

Apple ha deciso di ricorrere alle vie legali contro uno dei più noti informatori del panorama tech: il celebre youtuber Jon Prosser, già autore delle ricostruzioni grafiche che a inizio anno anticipavano l’interfaccia “Liquid Glass” di quello che sarebbe poi diventato iOS 26. Nella denuncia depositata presso il tribunale della California, Cupertino lo accusa di «appropriazione indebita di segreti industriali» in concorso con Michael Ramacciotti, vero motore, secondo l’azienda, di un piano escogitato per mettere le mani su un iPhone di sviluppo contenente una versione preliminare del sistema operativo.

Le accuse di Apple e il presunto piano

Stando al fascicolo, tutto ruoterebbe attorno a Ethan Lipnik, ingegnere Apple che custodiva in casa un prototipo con software inedito. Ramacciotti, amico di Lipnik, avrebbe ottenuto il codice di sblocco del dispositivo e monitorato gli spostamenti del proprietario, attendendo che questi si assentasse per un lungo periodo. In quel momento, sempre secondo Apple, Ramacciotti avrebbe aperto FaceTime con Prosser, mostrando in diretta l’interfaccia non annunciata e consentendo al leaker di registrare lo schermo.

Sarebbero questi fotogrammi, poi trasformati in rendering 3D, ad aver alimentato le clip pubblicate da gennaio ad aprile su YouTube, nelle quali comparivano la nuova grafica della fotocamera, i pulsanti circolari dell’app Messaggi e l’estetica più “vetrosa” delle tab bar. Cupertino sostiene inoltre che il prototipo custodisse «molti altri segreti industriali non ancora divulgati» e che l’esatta mole di informazioni in mano ai due imputati resti ignota. Lipnik, licenziato per aver violato le regole interne di sicurezza e per non aver denunciato subito l’accaduto—Apple ha scoperto tutto tramite una e-mail anonima—non è al momento tra i convenuti, ma la sua condotta viene dipinta come decisiva per la sottrazione dei dati.

La replica di Prosser

Prosser ha risposto su X poche ore dopo la divulgazione della causa, negando di aver orchestrato l’accesso al telefono e dichiarandosi «all’oscuro» delle modalità con cui Ramacciotti avrebbe ottenuto il filmato. Lo youtuber, già al centro in passato di altre anticipazioni sul mondo Apple, si trova però di fronte a un’azione senza precedenti per severità: il gruppo guidato da Tim Cook non chiede solo il risarcimento danni, ma pretende un’ingiunzione che vieti future divulgazioni di contenuti riservati.

Il caso arriva in un momento in cui la Mela, reduce da diversi leak su hardware e software, vuole riaffermare la linea dura per scoraggiare potenziali talpe interne e ridurre le fughe di notizie prima dei keynote. Sul fronte legale, l’accusa di “misappropriation of trade secrets” prevede, in California, sanzioni pecuniarie salate e persino profili di responsabilità penale qualora venisse dimostrata la volontà di lucro.

Non è escluso che la vicenda possa estendersi alla piattaforma di distribuzione dei video, dato che Apple potrebbe chiedere la rimozione dei contenuti ritenuti illeciti. Intanto, la community tech discute sui confini dell’informazione: per alcuni, i leak—quando non violano la legge—svolgono una funzione giornalistica; per Cupertino, la tutela dell’innovazione passa invece da un controllo rigoroso sui prototipi. Saranno i giudici a determinare fin dove possa spingersi la libertà di informare il proprio pubblico. Insomma, se i segreti dell’azienda hanno la meglio sulle professioni giornalistiche e divulgative.