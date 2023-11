Amazon Black Friday 2023: il meglio del catalogo Nintendo Switch in superofferta!

Harry Potter, Mario + Rabbids e EA SPORTS FC 24 sono solo alcuni dei titoli in offerta in occasione dell'Amazon Black Friday 2023.

L’Amazon Black Friday 2023 è arrivato con largo anticipo rispetto alla data ufficiale del 24 novembre, con grossi sconti su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i videogiochi, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, molti dei quali usciti anche di recente. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il videogioco presente da tempo nella vostra wish-list, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo quelle che sono attualmente le migliori offerte relative a Nintendo Switch.

Nintendo Switch con Joy-Con Rosso Neon e Blu Neon

Sprovvisti di console? Ecco qui la versione base a un’ottimo prezzo. Si tratta dell’ultimo modello – non OLED – della rivoluzionaria console casalinga che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. La colorazione è quella iconica, Rosso Neon e Blu Neon.

LEGO Harry Potter Collection

LEGO Harry Potter Collection porta per la prima volta rimasterizzati su un unico pack i due videogiochi campioni di vendite Lego Harry Potter: Anni 1-4 e Lego Harry Potter: Anni 5-7. Questa compilation unisce la maestria di LEGO e il grande mondo di Harry Potter dando vita a un eccitante viaggio pieno di magie, pozioni, rompicapo, lezioni, duelli e molto altro ancora per giocatori di tutte le età. I giocatori potranno rivivere tutta l’avventura di Lego Harry Potter tratta dai sette libri e dagli otto film della saga con grafica, ambienti, effetti luce e visivi migliorati, oltre a due contenuti scaricabili DLC.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition

Mario, Rabbid Peach e i loro amici sono pronti per una nuova avventura di dimensioni cosmiche! Cursa, un’entità misteriosa e crudele, è in cerca di energia per mettere in atto il suo piano malvagio e far sprofondare la galassia nel caos. Distorcendo i pianeti con la sua influenza malvagia, è intenzionata a consumare tutta l’energia degli Spark, creature misteriose formate dalla fusione degli Sfavillotti e dei Rabbids, e distruggere chiunque cerchi di ostacolarla. Per riportare l’ordine nella galassia e salvare gli Spark, Mario e i suoi amici si uniscono ai Rabbids in un viaggio attraverso pianeti misteriosi e pieni di sorprese… La Cosmic Edition include il gioco base e anche la raccolta Prestigio galattico: tre skin per armi esclusive ed elegantissime, da sbloccare immediatamente. Salvate la galassia… ma fatelo con lo stile che merita!

LEGO Jurassic World

Rivivete e sperimentate i quattro film originali della serie Jurassic in LEGO Jurassic World. Il gioco, un’eccitante avventura rivista in chiave LEGO e contraddistinta dal tipico humour LEGO di TT Games, ricrea le scene e le sequenze d’azione indimenticabili dei film Jurassic Park, Jurassic Park: Il Regno Perduto, Jurassic Park III e Jurassic World, consentendo ai fan di giocare affrontando momenti chiave e offrendo loro l’opportunità di esplorare a fondo i vasti mondi di Isla Nublar e Isla Sorna.

Cars 3: In gara per la vittoria

Cars 3: In gara per la vittoria è un gioco di corse competitive ai massimi livelli in cui i personaggi più amati della serie, ed estende la storia del film Cars 3, riprendendo la narrazione dagli eventi che seguono la grande gara e la arricchisce di nuove avventure frenetiche, che accompagneranno i giocatori in una nuova corsa ad alta velocità in cui incontreranno molti volti nuovi e già noti. Inoltre i giocatori potranno divertirsi con gli amici o da soli per perfezionare i vari stili di guida e le modalità a loro disposizione.

It Takes Two

Intraprendete il viaggio più folle della vostra vita in It Takes Two, vincitore di oltre 90 premi, tra cui Gioco dell’anno 2021, ora disponibile anche su Nintendo Switch. Questa avventura platform unica nel suo genere è stata creata esclusivamente per la modalità cooperativa, quindi invitate un amico a unirsi gratuitamente con il Pass amici e a collaborare in un’enorme varietà di sfide di gioco a due. Giocate nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani trasformati in bambole da un incantesimo. Intrappolati in un mondo fantastico dove l’imprevedibile si nasconde dietro ogni angolo, devono collaborare per riabbracciare la loro amata figlia Rose.

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco più bello del mondo: oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell’esperienza calcistica più autentica mai creata. Vivete un’esperienza più immersiva che mai con due tecnologie d’avanguardia che offrono in ogni partita un realismo senza precedenti: stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite completamente rivisto rappresentano la base di EA SPORTS FC 24, per la prima volta nella storia di EA SPORTS su Nintendo Switch.

