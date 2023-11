Amazon Black Friday 2023: il meglio del merchandise di Star Wars in superofferta!

La galassia di Star Wars sarà anche “lontana, lontana” ma le offerte dell’Amazon Black Friday 2023 sono, invece, decisamente a portata di mano! Abbiamo selezionato alcuni elementi a tema Guerre Stellari che siamo sicuri faranno gola a fan e appassionati, visti gli sconti disponibili.

LEGO 75257 Star Wars Millennium Falcon

Si parte da un grande classico, il Millennium Falcon in una delle sue versioni più ambite, quella LEGO: 1353 pezzi di pura felicità intergalattica, con accessori e sette minifigure in questa edizione 75257, proposto con uno sconto del 15%. L’astronave include una torretta superiore e una inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure LEGO), e due shooter a molla, una rampa che si può abbassare e di una cabina di pilotaggio apribile con spazio per due minifigure LEGO al suo interno. Presenti anche una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando.

LEGO 75318 Star Wars The Child

Questo modellino da costruire comprende la figura LEGO dell’iconoco “The Child” di Star Wars: The Mandalorian, meglio conosciuto come ‘Baby Yoda’ o Grogu, con tutte le sue simpatiche caratteristiche espresse in più di 1000 pezzi e 38 cm di statura. Ha la testa, la bocca e le orecchie orientabili, per ricreare una serie di espressioni adorabili; il set include anche una targhetta con informazioni e curiosità, e una minifigure LEGO di Grogu: un imperdibile gadget Star Wars da collezione.

LEGO 75362 Star Wars Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano

I fan di Star Wars: Ahsoka possono creare storie avventurose con il set LEGO Star Wars Shuttle Jedi T-6 di Ahsoka Tano, che include un’astronave giocattolo costruibile, spade laser e pistole blaster, oltre a quattro minifigure LEGO Star Wars: Ahsoka Tano con due spade laser, Sabine Wren con due blaster, il Professor Huyang con un elemento accessorio chiave inglese e Marrok con una spada laser a doppia lama.

LEGO 75337 Star Wars Walker AT-TE, Set da La Vendetta dei Sith

Il Walker AT-TE è dotato di gambe snodabili, di un pesante cannone blaster che si solleva e ruota di 360°, di due shooter e di posti a sedere per ben sette minifigure LEGO.

Si può spostare l’AT-TE con la maniglia estensibile e il modellino ha un abitacolo staccabile e due cabine apribili con spazio per le minifigure dei Cloni Soldato. Questo set di giochi LEGO STAR Wars da costruire, comprende un posto a sedere per il Clone Gunner del 212° battaglione, 6 cannoni blaster, due elementi detonatori termici e altro ancora; include tre Droidi da battaglia LEGO, un modellino da costruire di Droide ragno e cinque minifigure LEGO: Comandante Cody, un Clone Gunner e tre Cloni Soldato del 212° battaglione.

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker completa (Limited Edition) con 18 Blu-Ray

Immancabile in una lista offerte del genere, il cofanetto Home Video “La Saga di Skywalker” è la raccolta delle tre trilogie cinematografiche in un unico prodotto, arricchita con nove bonus disc. Dalla discesa del giovane Anakin Skywalker al lato oscuro, all’ascesa della Resistenza e alla loro lotta per riportare la pace nella galassia, la storia di una generazione giunge a una conclusione avvincente. La saga finisce, ma la Storia vive per sempre.

Star Wars Jedi: Survivor | PS5

Questo titolo in terza persona per giocatore singolo, dalla forte impronta narrativa, riparte cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue le disavventure sempre più disperate di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell’oscurità. Spinto ai confini della galassia dall’Impero, Cal si ritrova circondato da nuove minacce e insidie già familiari. Dato che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l’eredità dell’Ordine Jedi?

Star Wars Hasbro The Black Series, Spada Laser Force FX Elite di Obi-WAN Kenobi

La spada laser Force FX Elite di Obi-Wan Kenobi presenta design e decorazioni ispirate alla leggendaria light saber blu di Obi-Wan Kenobi, nella serie a lui dedicata.

Hasbro Gaming Monopoly: Star Wars Lato Oscuro

I fan di Star Wars possono divertirsi con questa edizione del gioco da tavolo Monopoly per tutta la famiglia caratterizzata da un twist decisamente “oscuro”: ogni pedina Sith possiede un potere unico. Passando dal VIA! i giocatori prendono l’Anello del Fulmine di forza, lo posizionano sulla loro pedina e usano il potere descritto sulla carta del personaggio, selezionabile tra Darth Vader, Kylo Ren, Asaj Ventress, L’Imperatore, Darth Maul o il Grande Inquisitore.

Hasbro Monopoly Edizione Star Wars The Mandalorian

Edizione specialissima del gioco, in cui si potrà impersonare il proprio personaggio preferito della serie: The Mandalorian, Cara Dune, IG-11 o Kuiil. Ogni personaggio ha un’abilità speciale indicata nella sua carta Personaggio, e quando un giocatore supera o arriva nella casella di The Child (il personaggio che i fan chiamano “Baby Yoda”), prende la pedina di The Child e può usare l’abilità del suo personaggio insieme all’eccezionale abilità di Grogu.

Funko Advent Calendar: Star Wars Holiday

I Calendari dell’avvento firmati Funko sono tra i più belli degli ultimi anni, e questo è proprio speciale! Include 24 minifigure da collezione uniche: chi si unirà alle vostre avventure natalizie? Le minifigure da collezione Pocket Pop! variano in altezza a seconda del personaggio; l’altezza massima delle figurine è di circa 1,87 pollici.

Trovate questi e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.