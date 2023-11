Amazon Black Friday 2023: il meglio dei card game in superofferta!

L’Amazon Black Friday 2023 è arrivato, con grande successo, venerdì scorso ma si è protratto anche prima e dopo, con oggi gli ultimi colpi di coda, con grossi sconti su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i giochi di carte, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, comprendente anche i grandi classici senza tempo, magari con qualche variante. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il gioco presente da tempo nella vostra wish-list, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo quelle che sono attualmente le migliori offerte relative sia a grandi classici che a moderni cult, oltre che ai giochi di carte collezionabili.

Exploding Kittens: Party Pack

Prendete una cosa che tutti amano e un’altra cosa che diverte dai tempi di Willy il Coyote… e cosa ottenete? Un gioco immediato e prorompente, di una tenerezza e di una cattiveria… esplosive!

Exploding Kittens, nato dalle geniali menti di Elan Lee, Shane Small e Matthew Inman, ha attirato subito la curiosità del popolo ludico con una campagna Kickstarter davvero ben riuscita: più di 200.000 sostenitori e quasi 9 milioni di dollari di finanziamenti ottenuti battendo il record come gioco più sostenuto su Kickstarter e arrivando ad essere annoverato tra i progetti più finanziati di sempre della piattaforma online. La versione Party Pack è semplicemente più folle, divertente, irriverente e spietata che mai, ma condita con una dolce (almeno apparentemente) melodia. Che la festa abbia inizio!

Magic The Gathering, Kit Iniziale

Per poco più di 7 euro potrete iniziare a giocare a Magic The Gathering con ben due mazzi precostruiti e codici per la versione online, MTG Arena. Nel gioco di carte Magic: The Gathering, vestite i panni di un potente mago, lanciando magie in epiche battaglie con amici e sfidanti.

Imparate a giocare di persona e online con due mazzi pronti per essere usati (ognuno con cinque carte rare) e codici per divertirvi con un amico online su MTG Arena. Il tutorial online interattivo e la guida introduttiva inclusa vi insegneranno le basi prima di tuffarvi in questo coinvolgente gioco strategico dove nessuna partita è uguale alla precedente.

In Magic, ogni colore o combinazione di colori riflette un certo stile di gioco con caratteristiche, finalità e strategie specifiche. Scegliete il mazzo rosso-verde per infliggere danni ingenti con creature potenziate, travolgendo le difese del tuo avversario. Scegliete il mazzo bianco-blu per prendere il controllo della partita, lanciando magie per prendere tempo mentre il vostro sciame di creature oscura il cielo. Entrambi i mazzi possono contenere carte provenienti da molte espansioni di Magic, tra cui: Strade di Nuova Capenna, Kamigawa: Dinastia Neon, Innistrad: Promessa Cremisi e Innistrad: Caccia di Mezzanotte.

Bang! Armed & Dangerous

“Quando l’uomo col Winchester incontra l’uomo con la pistola, l’uomo con la pistola è un uomo morto…a meno che non abbia una Volcanic!”

I Fuorilegge danno la caccia allo Sceriffo… lo Sceriffo dà la caccia ai Fuorilegge…. il Rinnegato trama nell’ombra, pronto a schierarsi da una parte o dall’altra. Le pallottole volano. Chi fra i pistoleri sarà un aiutante dello Sceriffo, pronto a sacrificarsi per lui? E chi invece uno spietato Fuorilegge, che non aspetta altro che farlo fuori? BANG! Armed & Dangerous è l’espansione più esplosiva di BANG!, il celebre gioco di carte western che ha venduto oltre due milioni di copie; per giocare è necessario essere in possesso del gioco base BANG!

Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte

Ne Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte, i giocatori raduneranno una compagnia di eroi per imbarcarsi in una serie di pericolose avventure nella Terra di Mezzo. Dai rigogliosi campi della Contea agli insidiosi sentieri di Bosco Atro, fino ai potenti regni di Gondor e Rohan, i protagonisti di questa amatissima ambientazione uniranno le forze per opporsi alla minaccia di Sauron, l’Oscuro Signore. Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte è un gioco collaborativo per 1-4 giocatori, che dovranno agire in gruppo per affrontare gli scenari controllati dal gioco stesso.

Memory Disney Classic Collector’s Edition

Ravensburger propone un grande classico per tutta la famiglia, in versione da collezione, coi personaggi disneyani più amati. Il Memory è uno dei grandi classici giochi da tavolo Ravensburger e continua a far divertire intere generazioni di famiglie: il Memory di Disney contiene 64 tessere con le immagini di 32 tra personaggi e luoghi più amati della Disney ed è un regalo ottimo per tutti i bambini e bambine.

Unstable Unicorns VM18

Create un esercito di Unicorni e tradite i vostri amici. Sono gli unicorni i vostri amici adesso! I giocatori devono cercare di riempire la propria stalla di Unicorni sfruttandone i poteri per sabotare i piani degli avversari. Se il 69% delle vostre conversazioni prevede battute sconce e commenti inappropriati, amerete l’edizione VM18 di Unstable Unicorns. E quando si dice VM18, si intende proprio questo. Questo gioco base oltraggiosamente offensivo include 114 carte che sono riservate ai maggiori di 18 anni! Un gioco di carte strategico sulle due cose che tutti amano: gli Unicorni e la Distruzione: vince il primo giocatore che possiede 7 Unicorni nella propria Stalla!

UNO Harry Potter

Ora potete giocare a UNO in compagnia dei vostri personaggi di Harry Potter preferiti! Il mazzo da 112 carte include le stesse carte numerate e azione della versione classica, ma con in più una speciale carta Jolly Cappello Parlante! Quando giocate questa carta, un altro giocatore a vostra scelta deve continuare a pescare carte finché non trova una carta Grifondoro! Gli iconici personaggi rendono questo mazzo davvero unico e regalano il fascino delle magiche avventure di Hogwarts a fan e collezionisti. Perfetto per gruppi grandi o piccoli, da 2 a 10 giocatori dai 7 anni in su.

Star Wars: The Deckbuilding Game

Un gioco competitivo per due giocatori che trasferisce la guerra su scala cosmica tra l’Impero Galattico e l’Alleanza Ribelle sul tavolo di gioco. Due giocatori sceglieranno una fazione a testa, controllando le forze dell’Impero o dei Ribelli. Man mano che il gioco prosegue, ogni giocatore dovrà rinforzare il potere del suo mazzo di partenza, acquistando carte che gli forniranno maggiore potenza di fuoco e risorse superiori per permettergli di attaccare e sconfiggere la base dell’avversario. Il primo giocatore a distruggere 3 basi dell’avversario vince la partita.

Ognuno dei due giocatori inizia la partita con un suo mazzo di 10 carte. Questi mazzi di partenza non sono molto potenti, forniscono per lo più risorse. Nelle prime fasi della partita ogni giocatore userà queste risorse per acquistare nuove carte e aggiungerle al proprio mazzo. Migliorandolo in questo modo, potrà generare più risorse e lanciare attacchi più incisivi nei turni futuri. È importante prestare attenzione alle capacità delle carte che si acquistano e assicurarsi che le carte che si aggiungono al proprio mazzo funzionino in maniera sinergica. È bene anche tenere d’occhio le carte che acquista l’avversario: serviranno a intuire la sua strategia e definire un piano per contrastarla. L’equilibrio della Forza può sovvertire le sorti della lotta tra l’Impero e i Ribelli. Nel corso del gioco, vari effetti possono fare pendere l’equilibrio della Forza a favore di una fazione o dell’altra.

Mercante in Fiera Astuccio Rosso

Si avvicinano le feste di Natale e un grande classico delle tavolate nostrane è il Mercante in fiera! Questa edizione comprende ottanta carte illustrate per giocare a Mercante in fiera, un gioco per tutta la famiglia. Le carte sono confezionate in cartoncino. Il retro delle carte vanta un modello con palloncini gialli, rossi, blu su fondo rosso e su fondo blu.

Marvel Caos

Divertitevi coi superpoteri in questo gioco di carte dal ritmo incalzante. Giocate nel ruolo di Iron Man, Captain Marvel, Scarlet o Black Panther in questa battaglia tra campioni tutti contro tutti, con questo divertente gioco di carte da 2 a 4 giocatori. I giocatori usano le carte per infliggere danni agli avversari mentre cercano di evitare di subirne: ogni supereroe Marvel ha abilità, equipaggiamento e alleati unici che possono essere utilizzati durante il corso della partita per aiutarlo a vincere. Il gioco contiene quattro mazzi di carte, uno per ogni personaggio. All’inizio della partita i giocatori hanno dieci punti vita sul loro gettone. Gioca una carta che infligge danni a un altro giocatore e questo perderà dei punti vita. Se i suoi punti arrivano a zero, viene eliminato dal gioco. Le partite di questo divertente gioco di carte dagli 8 anni in su durano meno di 10 minuti; scelta ideale per una serata giochi in famiglia! Sfidatevi interpretando ogni volta personaggi diversi con abilità diverse.

