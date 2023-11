Amazon Black Friday 2023: il meglio del catalogo PlayStation 4 in superofferta!

Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake e Spider-Man Miles Morales sono solo alcuni dei titoli in offerta in occasione dell'Amazon Black Friday 2023.

L’Amazon Black Friday 2023 è arrivato con largo anticipo rispetto alla data ufficiale del 24 novembre, con grossi sconti su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i videogiochi, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, molti dei quali usciti anche di recente. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il videogioco presente da tempo nella vostra wish-list, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo quelle che sono attualmente le migliori offerte relative a PlayStation 4.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è il nuovo Action RPG ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e molto altro ancora. Nonostante le recensioni spesso critiche della stampa specializzata (che ne ha incensato l’atmosfera ma punito la mancanza di conseguenze “da gdr” nelle azioni del giocatore) e l’enorme polemica da parte dei detrattori dell’autrice della saga originale, il gioco ha venduto cifre astronomiche in giro per il mondo, risultando ad esempio il secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake è una moderna reinterpretazione di uno dei più grandi videogiochi cult di tutti i tempi. La leggendaria avventura RPG di Square Enix è stata ristampata e ampliata con le ultime tecnologie per l’attuale generazione di giocatori. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy post-industriale controllato dalla squallida Shinra Electric Power Company. Vestite i panni di Cloud Strife, un mercenario ed ex membro dell’unità d’élite della Shinra SOLDIER, in lotta per la salvezza del mondo.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

In questa avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

God of War: Ragnarok

Il Fimbulwinter si fa già sentire, e Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni alla ricerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano a un’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎ Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. La minaccia del Ragnarök si avvicina sempre di più. Kratos e Atreus devono scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni.

Horizon: Forbidden West

La terra sta morendo: violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo…

Uncharted Collection

Ecco la versione PS4 della saga che ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo: una della saghe di maggior successo, in esclusiva per PlayStation. In Uncharted Collection sarà possibile rivivere le straordinarie avventure di Nathan Drake, dalle umili origini alle incredibili scoperte che lo hanno reso famoso in ogni angolo del pianeta. La collection comprende «Uncharted: Drake’s Fortune», «Uncharted 2: Il Covo dei Ladri» e «Uncharted 3: L’inganno di Drake» tutti insieme in un unico pacchetto.

Batman Arkham Collection

Batman: Arkham Collection è la versione definitiva della trilogia Arkham di Rocksteady, ed è una collezione completa che include tutti i contenuti rilasciati dopo l’uscita del gioco. Vivete l’avventura presentata da due tra i titoli più acclamati della loro generazione – Batman: Arkham Asylum e Batman: Arkham City, completamente rimasterizzati e con grafica rinnovata. Completate la vostra esperienza di gioco con l’esplosivo finale della trilogia in Batman: Arkham Knight. Vestite i panni di Batman e utilizzate una vasta serie di gadget e abilità per affrontare i criminali più pericolosi di Gotham City e combattere la minaccia suprema che incombe sulla città.

It Takes Two

Intraprendete il viaggio più folle della vostra vita in It Takes Two, vincitore di oltre 90 premi, tra cui Gioco dell’anno 202. Questa avventura platform unica nel suo genere è stata creata esclusivamente per la modalità cooperativa, quindi invitate un amico a unirsi gratuitamente con il Pass amici e a collaborare in un’enorme varietà di sfide di gioco a due. Giocate nei panni di Cody e May, una coppia ai ferri corti: due esseri umani trasformati in bambole da un incantesimo. Intrappolati in un mondo fantastico dove l’imprevedibile si nasconde dietro ogni angolo, devono collaborare per riabbracciare la loro amata figlia Rose.

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco più bello del mondo: oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell’esperienza calcistica più autentica mai creata. Vivete un’esperienza più immersiva che mai con due tecnologie d’avanguardia che offrono in ogni partita un realismo senza precedenti: stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite completamente rivisto rappresentano la base di EA SPORTS FC 24. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle loro divise quando superano un difensore, il motore Frostbite migliorato propone un’esperienza partita ottima con un livello di dettaglio ottimo per rendere ogni momento di EA SPORTS FC 24 vicino al calcio reale.

Trovate questi e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.