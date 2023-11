Amazon Black Friday 2023: il meglio dei monitor da gaming in superofferta!

L’Amazon Black Friday 2023 è arrivato, con grande successo, venerdì scorso ma si è protratto anche prima e dopo, con oggi gli ultimi colpi di coda, con grossi sconti su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i monitor per PC, presenti tra le offerte con una vasta gamma di modelli per tutte le esigenze e tasche. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il monitor dei vostri sogni questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo quelle che sono attualmente le migliori offerte relative a prodotti di quattro dei marchi più noti nel campo: ASUS TUF, LG, AOC e MSI.

LG 32GN63T UltraGear 32″

Quad HD, con HDR 10 e un refresh rate di 165Hz, vanta la funzione 1ms MBR, che agevola la fluidità del gioco, con sfocature ed effetto ghosting ridotti. Questo monitor supporta il formato HDR10 con sRGB 95%, assicurando un coinvolgimento realistico e totale nell’azione, con colori e contrasto di grande intensità. Indipendentemente dal luogo in cui si svolge l’azione, è in grado di supportare al meglio i gamer con la visualizzazioen dei colori nella ricchezza ed intensità volute dagli sviluppatori.

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A 27”

Il pannello IPS da 27 pollici WQHD (2560 X 1440) IPS del TUF Gaming VG279Q1A offre immagini mozzafiato da tutte le angolazioni con ampi angoli di visione a 178 gradi, garantendo una distorsione minima e uno spostamento del colore anche quando si guarda da posizioni estreme.

Un’impressionante frequenza di aggiornamento a 170Hz* elimina il ritardo e la sfocatura del movimento per darvi il sopravvento su sparatutto in prima persona, corse, strategia in tempo reale e titoli sportivi. Questa velocità di aggiornamento ultraveloce consente di giocare alle impostazioni visive più elevate e di reagire istantaneamente a ciò che viene visualizzato sullo schermo.

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide

Un monitor Full HD Ultrawide dalle ottime applicazioni tecniche, oltre che ludiche. Il display IPS di LG riproduce colori estremamente precisi che coprono il 99% dello spazio sRGB. Inoltre, grazie all’angolo di visione più ampio, è ancora più semplice godersi immagini dai colori reali.

LG 34GP63AP UltraGear 34″ QHD UltraWide Curvo

Il formato 21:9 Curvo è fantastico per il gaming, potendo visualizzare più contenuti su schermo, con il 33% di pixel in più rispetto a un 16:9 QHD. La frequenza di aggiornamento è di 160Hz, e il monitor è dotato di speaker integrati 14W con MaxxAudio.

AOC Gaming 27G2ZNE

AOC GAMING 27G2ZNE/BK soddisfa le esigenze di sportivi virtuali, giocatori competitivi e anche dei casual gamer, visto il prezzo ridotto. Vanta un pannello VA a rapida risposta da 27″ con risoluzione FHD, e un super rapporto di contrasto di 3000:1. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz, Adaptive Sync, 1 ms MPRT e il basso ritardo di input rendono le prestazioni particolarmente scattanti.

ASUS TUF Gaming VG27AQA1A 27”

L’overclock a 170 Hz della frequenza di aggiornamento riduce il lag e il motion blur per dare il meglio nei giochi sparatutto in prima persona, negli strategici e nei titoli sportivi. Questa veloce frequenza di aggiornamento vi permette di giocare col massimo delle impostazioni grafiche e di reagire immediatamente a ciò che è sullo schermo per ottenere sempre il primo colpo. Tecnologia AMD FreeSync Premium supportata attraverso le porte DP e HDMI, fornisce frequenze di aggiornamento variabili per una bassa latenza, senza stuttering e tearing-free durante il gioco.

MSI Optix MAG274QRF-QD 27″

Il monitor MSI Optix MPG274QRF-QD Gaming è dotato di un pannello Rapid IPS 27″ WQHD (2560×1440) Quantum Dot con frequenza di aggiornamento di 165Hz e tempo di risposta grigio-grigio di 1ms. Il display Quantum Dot di MSI migliora notevolmente la precisione dei colori ed è supportato dal contrasto dinamico HDR Ready. Scoprite un movimento più fluido con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, e sbloccate il pieno potenziale dell’hardware premium di GPU e memoria. Un tempo di risposta ultra-basso di 1ms (Grey-to-Grey) riduce drasticamente la sfocatura del monitor, ed è essenziale per i giochi veloci.

MSI Optix MAG301RF 30″

Con un display da 29.5″ WFHD Ultra-wide (2560 x 1080) pannello Rapid IPS e 200hz Refresh rate & 1ms (GtG) tempo di risposta, the Optix MAG301RF per un’esperienza senza compromessi Grazie alla tecnologia NVIDIA G-SYNC, la frequenza di aggiornamento del display e della GPU è in grado di garantire un gioco fluido. Le tecnologie MSI Esports Gaming integrate possono essere attivate e offrono ulteriori vantaggi durante il gioco (ad esempio il sintonizzatore Night Vision).

Sperimentate movimenti e tracciamenti più fluidi con alta frequenza di aggiornamento di 200 Hz e sfruttate appieno il potenziale della GPU e della memoria di qualità superiore. Il tempo di risposta 1ms (Grey to Grey) riduce drasticamente la sfocatura del monitor ed è essenziale per i giochi ad alta velocità.

