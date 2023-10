Nintendo Switch: arrivano i Saldi Gemme Indie dell’eShop, vediamo le offerte più interessanti

Sono già attivi sull'eShop i Saldi Gemme Indie con tantissimi titoli per Nintendo Switch in promozione. Vediamo le offerte più interessanti.

Sull’eShop sono arrivati i Saldi Gemme Indie con tantissimi sconti fino al 75% su un vasto catalogo di produzioni indipendenti per Nintendo Switch acclamate dalla critica. La promozione sarà valida fino al 15 ottobre 2023 e include un gran numero di titoli scontati tra cui figurano anche Hades, No Man’s Sky, A Little to the Left, Bastion e tanti altri ancora. Diamo uno sguardo alle offerte più interessanti:

Hades a 12,49 euro, sconto del 50%

Spiritfarer: Farewell Edition a 6,24 euro, sconto del 75%

Unpacking a 11,99 euro, sconto del 40%

No Man’s Sky a 24,99 euro, sconto del 50%

Dead Cells a 16,24 euro, sconto del 35%

Moonlighter a 4,99 euro, sconto dell’80%

Enter the Gungeon a 5,99 euro, sconto del 60%

Wartales a 31,99 euro, sconto del 20%

Bastion a 2,49 euro, sconto dell’80%

Pikuniku a 3,24 euro, sconto del 75%

Children of Morta a 6,59 euro, sconto del 70%

A Little to the Left a 10,49 euro, sconto del 30%

Dredge a 19,99 euro, sconto del 20%

Amnesia Collection a 2,79 euro, sconto del 90%

Subnautica a 9,89 euro, sconto del 67%

SteamWorld Dig 2 a 3,99 euro, sconto dell’80%

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione delle offerte attualmente disponibili sull’eShop. Trovate l’elenco completo a questo indirizzo.