Nintendo Switch, in arrivo tre nuovi bundle con Animal Crossing: New Horizons e Switch Sports

Nintendo ha annunciato l’arrivo di tre nuovi bundle di Nintendo Switch che includono Animal Crossing o Nintendo Switch Sports. I tre bunndle saranno disponibili a partire da venerdì 20 ottobre.

Come potete vedere dall’immagine contenuta nel post che trovate qui sotto, il primo bundle è quello dedicato a Nintendo Switch Sports e include una Switch Standard con Joy-Con rosso e blu neon, una copia digitale del gioco già pre-installata nella console, una fascia per la gamba e un codice con tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Sono in arrivo nuovi pacchetti #NintendoSwitch! Potrai scegliere tra il pacchetto con #NintendoSwitch Sports o uno dei due pacchetti con Nintendo Switch Lite e #AnimalCrossingNewHorizons a partire dal 20/10. pic.twitter.com/elomxzS4qy — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 5, 2023

Gli altri due bundle invece includono Nintendo Switch Lite nella colorazione corallo o turchese e una copia digitale di Animal Crossing: New Horizons, anche in questo caso già pre-installata. Inoltre, entrambi i modelli presentano il retro splendidmente decorato con dei motivi a foglia, in pieno stile Animal Crossing.

Al momento, non conosciamo il prezzo dei tre bundle, ma molto probabilmente verrà annunciato nelle prossime settimane. Intanto, vi ricordiamo che in occasione dell’ultimo Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros.Wonder è stato annunciata l’edizione speciale di Nintendo Switch OLED a tema Mario di colore rosso. La console arriverà nei negozi il prossimo 6 ottobre.