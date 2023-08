Nintendo Switch OLED Mario Red Edition annunciata ufficialmente con data d’uscita

Nintendo Switch OLED Mario Red Edition è stata svelata ufficialmente in occasione del Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder. Vediamola nel dettaglio.

A conferma dei leak emersi nei giorni scorsi, Nintendo Switch OLED Mario Red Edition è stata annunciata ufficialmente al termine del Direct dedicato a Super Mario Bros. Wonder. La console sarà disponibile nei negozi a partire dal 6 ottobre 2023.

La console non presenta differenze rispetto al modello OLED tradizionale, al di là del colore e di alcuni simpatici dettagli. Nintendo Switch OLED Mario Red Edition, infatti, presenta una colorazione rossa, una piccola serigrafia di Mario sul retro della docking station e di alcune monete d’oro nascoste dietro il vano per le connessioni.

Nessuna informazione, invece, per quel che riguarda il prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 350 euro, guardando ai prezzi delle altre edizioni speciali. Infine, è bene specificare che questo modello di Switch OLED non includerà Super Mario Bros. Wonder né nessun altro titolo della serie Super Mario.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Nintendo Switch OLED è il modello più recente della famiglia di console Nintendo Switch. Dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile ed uno stand più largo.