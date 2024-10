Una promessa molto particolare, per non dire addirittura sconvolgente, è quella fatta di recente dal celebre miliardario Elon Musk. L’imprenditore, nel corso di una lunga chiacchierata con Tucker Carlson, ex conduttore di Fox News, ha rivelato di non aver mai visto nulla che lo abbia mai particolarmente convinto sugli extraterrestri, ma nonostante ciò ha fatto una promessa. Se mai dovesse vedere qualcosa non esiterà a pubblicarlo direttamente sulla piattaforma X. “Sarà probabilmente il nostro post numero uno di sempre“, ha poi aggiunto.

In riferimento a quelli che sono invece gli oggetti volanti non identificati, ovvero gli UFO, Musk ha espresso il suo personale pensiero rivelando che quello che le persone vedono altro non sono che oggetti di natura militare. E quindi ovviamente di natura umana. E sugli alieni e la loro visita sulla Terra invece come si è espresso? Musk anche in questo caso non ha avuto assolutamente il timore di esprimere il suo pensiero affermando che anche se molte persone pensano di averli visti in realtà lui non ha mai visto prove che possano confermarlo.

L’intervista rilasciata da Elon Musk

L’intervista rilasciata da Elon Musk è stata abbastanza lunga, e diversi sono stati gli argomenti trattati. L’imprenditore però ha focalizzato maggiormente la sua attenzione sulla questione UFO rivelando che i satelliti Internet Starlink di SpaceX non ne hanno mai incontrato uno. Nello specifico, sono oltre 6.000 i satelliti dell’azienda che si trovano nella parte inferiore dell’orbita terrestre.

Musk ha voluto però sottolineare che nonostante il suo pensiero sia quello che gli alieni non abbiano mai visitato la Terra, ecco che questo non significa che però sia del tutto incredulo sulla loro esistenza. Queste le sue parole: