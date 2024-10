Partirà il prossimo 10 ottobre la sonda spaziale Europa Clipper della NASA diretta sulla luna ghiacciata di Giove. L’obiettivo di tale missione è quello di scoprire se questa luna può ospitare alieni oppure no. Già dall’inizio degli anni ’90 sono stati molti gli scienziati che hanno sostenuto una missione su Europa ma diverse volte questa è stata cancellata. Nell’aprile del 2023, però, è stata lanciata la sonda spaziale Jupiter Icy Moons Explorer dell’Esa, indicata con la sigla Juice, il cui arrivo è previsto nel luglio del 2030. Europa Clipper della NASA invece verrà lanciata il prossimo 10 ottobre e dovrebbe arrivare nell’aprile del 2030, e quindi prima di Juice. Come mai? Perché il razzo lanciato sarà più potente.

Entrambe le sonde rimarranno nel sistema di Giove per tre anni ma Europa Clipper non orbiterà attorno a Europa, ovvero la luna ghiacciata di Giove, ma attorno a Giove. In questo modo riuscirà a passare sopra Europa per ben 44 volte riuscendo in questo modo a realizzare una completa scansione della luna. Nove gli strumenti scientifici che la sonda porterà con se, con l’unico obiettivo di riuscire a fornire una completa comprensione dell’oceano e di quello che è il suo attuale stato di attività.

Le dichiarazioni rilasciate dalla NASA

La NASA è intervenuta sulla questione rivelando che l’obiettivo principale legato a tale missione è quello di:

Determinare se sotto la superficie della luna ghiacciata di Giove, Europa, ci siano luoghi che potrebbero ospitare la vita.

Nel corso dei sorvoli sarà possibile determinare profondità e salinità dell’oceano grazie agli strumenti del campo magnetico. E ancora, sarà possibile vedere se c’è acqua all’interno della crosta grazie al radar a penetrazione del suolo, mentre invece gli strumenti ad infrarossi verranno utilizzati per esaminare la superficie e scoprire se vi sono materiali organici che potrebbero fuoriuscire.