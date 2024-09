Io è una delle lune più grandi di Giove, oltre ad essere la più vicina delle quattro lune galileiane. Non solo, è anche il luogo più attivo, dal punto di vista vulcanico, del Sistema Solare e continua a confermare questo record rivelando che ha formato un vulcano nuovo di zecca in meno di tre decenni. La luna è stata osservata da vicino per l’ultima volta durante la missione Galileo della NASA, che l’ha studiata alla fine degli anni ’90.

Juno, della NASA, sta attualmente studiando Giove e ha avuto la possibilità di passare vicino a Io alcune volte negli ultimi mesi. La navicella spaziale ha utilizzato la sua JunoCam e i sensori a infrarossi per scattare alcune foto. Confrontando le immagini tra le due missioni, gli scienziati hanno notato qualcosa: dal 1997 è apparso un nuovo vulcano.

Ci sono centinaia di vulcani attivi su Io. Quello nuovo si trova a sud dell’equatore di Io e le immagini di Giunone mostrano flussi di lava freschi e depositi vulcanici che coprono un’area di circa 32.400 chilometri quadrati. Michael Ravine, Advanced Projects Manager presso Malin Space Science Systems Inc., che ha progettato, sviluppato e gestisce JunoCam per il progetto Juno della NASA, ha dichiarato:

Le nostre recenti immagini di JunoCam mostrano molti cambiamenti su Io, tra cui questa grande e complicata caratteristica vulcanica che sembra essersi formata dal nulla dal 1997.

I cambiamenti avvenuti negli ultimi 27 anni

Tra il 2023 e il 2024, Juno ha condotto tre voli di Io. Sono state necessarie 20 immagini ravvicinate della luna a colori. Mostrano una ricchezza di cambiamenti avvenuti negli ultimi 27 anni. Nuovi flussi di lava sono apparsi e non sorprende che sulla superficie della Luna, così come più depositi superficiali.

Il nuovo vulcano si trova a est di un’altra caratteristica vulcanica presente già nel 1997. Il suo nome è Kanehekili. Quello nuovo per ora resta senza nome e l’immagine migliore è stata scattata il 3 febbraio 2024. JunoCam ha fornito alcune immagini straordinarie e molti scienziati hanno già fatto un lavoro incredibile.

Le immagini JunoCam sono create da persone di tutti i ceti sociali, fornendo un modo per chiunque di unirsi al nostro team scientifico e condividere l’eccitazione dell’esplorazione spaziale.

Scott Bolton, ricercatore principale della missione Juno della NASA presso il Southwest Research Institute