La celebre firma di design italiana Pininfarina e la startup californiana AC Future continuano a stupire il mondo della tecnologia e del design al CES 2025. Dopo il successo del 2024, le due aziende hanno svelato una gamma di prodotti innovativi destinati a trasformare il concetto di abitazione sostenibile. Al centro della scena ci sono tre nuovi progetti: l’“AI Transformer Home Unit,” l’“AI Transformer Home Trailer” e l’“AI Transformer Home Drivable.”

La visione di AC Future per abitazioni sostenibili

Fondata nel 2023 e con sede a Irvine, in California, AC Future ha come missione principale quella di rivoluzionare il modo di vivere in ottica sostenibile. La startup punta su soluzioni abitative trasformabili che combinano design moderno, principi ecologici e tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Il progetto di punta, l’AI Transformer Home (AI-TH), rappresenta una sintesi di queste ambizioni.

L’AI-TH è un veicolo abitativo modulare alimentato da energia solare e dotato di un sistema elettrico intelligente. Questa soluzione innovativa era stata inizialmente presentata al CES 2024 come un concept, sviluppato grazie alla collaborazione con Pininfarina. Da allora, il progetto ha fatto passi da gigante, attirando l’interesse di aziende come Hydra Design Labs, che hanno contribuito a portarlo verso la produzione.

Tre prodotti per il futuro dell’abitare

Durante il CES 2025, AC Future ha annunciato che il concept originale si è evoluto in tre prodotti distinti. Il primo, l’“AI Transformer Home Unit” (AI-THu), rappresenta una soluzione compatta e modulare, pensata per chi desidera una casa sostenibile senza rinunciare al comfort. Le altre due varianti, il “Trailer” e il “Drivable,” ampliano ulteriormente le possibilità, offrendo soluzioni mobili per uno stile di vita flessibile e dinamico.

Grazie alla collaborazione con Pininfarina, i prodotti di AC Future non solo offrono innovazione tecnologica, ma si distinguono per un’estetica raffinata e funzionale. Il CES 2025 segna l’inizio di una nuova era per l’azienda californiana, che si prepara a rivoluzionare il mercato delle abitazioni sostenibili con prodotti che uniscono bellezza, praticità e rispetto per l’ambiente.