Turismo in camper: tendenza in crescita, inaugurato Salone

Il Salone del Camper è stato inaugurato presso le Fiere di Parma, un evento che ha attirato l’attenzione del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. L’Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc) è uno dei principali organizzatori e promotori di questa manifestazione, che rappresenta la seconda fiera del turismo all’aria aperta in Europa per numero di visitatori, con oltre 110.000 partecipanti nella scorsa edizione.

Il presidente dell’Apc, Simone Niccolai, durante il suo discorso di benvenuto, ha evidenziato l’importanza del settore dei camper nel contesto turistico. Ha sottolineato come il turismo in camper sia in costante crescita e rappresenti un trend a lungo termine. I camper non sono più considerati solo veicoli per le vacanze estive, ma vengono utilizzati per il tempo libero, lo sport, la famiglia, compresi gli amici a quattro zampe, tutto l’anno.

Nonostante le difficoltà produttive dovute alla mancanza di materie prime e alle interruzioni nella fornitura di telai di base, la produzione di camper sta riprendendo il ritmo e le consegne stanno tornando alla normalità. Nel trimestre più recente, le immatricolazioni di camper nuovi in Italia sono aumentate del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, ci sono ancora alcune sfide logistiche nella filiera produttiva, come le difficoltà nel trasporto di telai e veicoli nuovi a causa della scarsa disponibilità di bisarche e autisti.

L’Italia è il terzo produttore di camper in Europa, con oltre 8.000 dipendenti e un fatturato di oltre un miliardo e cento milioni di euro. Molte aziende italiane della filiera forniscono non solo i produttori italiani ma anche quelli di tutta Europa, dimostrando la forza delle componenti italiane nel settore dei caravan e dei camper. Oltre l’80% dei camper prodotti in Italia viene esportato, con la Germania che rappresenta il principale mercato di esportazione, contribuendo al 45% delle immatricolazioni in Europa.

Niccolai ha sottolineato che il turismo all’aria aperta è un’esperienza intensa, che consente di essere a contatto con la natura e di vivere il tempo libero in modo entusiasmante. Inoltre, il camper offre nuove opportunità di lavoro grazie allo smart working, consentendo alle persone di lavorare in luoghi diversi ogni giorno. Questo stile di vita rappresenta una forma di libertà e si inserisce in un megatrend in costante crescita.

Il Salone del Camper rimarrà aperto fino a domenica 17 settembre, offrendo agli appassionati e agli interessati l’opportunità di esplorare le ultime novità del settore.