App Store in crescita a ottobre: +15% di ricavi annuali grazie a performance da capogiro. Crescono vertiginosamente anche i download.

L’App Store di Apple ha registrato un significativo incremento di ricavi e download nel mese di ottobre, superando le consuete tendenze stagionali. Secondo i dati raccolti da Sensor Tower e condivisi da J.P. Morgan, i ricavi delle vendite sull’App Store sono cresciuti del 2,6% rispetto al mese precedente, un miglioramento rispetto al calo del 2,3% registrato tra agosto e settembre.

App Store: numeri alle stelle, un mese di successo

Questo aumento è notevole, considerando che la crescita media mensile sequenziale per ottobre si attesta solitamente intorno all’1,1%. Inoltre, su base annua, i ricavi di ottobre sono cresciuti del 15% rispetto allo stesso mese del 2023, superando il +14% registrato a settembre.

Anche i download hanno mostrato risultati superiori alle aspettative stagionali, con un aumento del 3% mese su mese, rispetto alla media stagionale del 2,4%. Su base annua, i download sono cresciuti del 7,5% rispetto al 6,6% di settembre, segnalando un crescente interesse per le applicazioni disponibili sull’App Store.

Merito del nuovo iPhone 16?

Un altro dato rilevante è il prezzo medio di vendita (ASP), che pur essendo diminuito dello 0,4% rispetto a settembre, rappresenta un miglioramento rispetto alla media di ottobre, che solitamente registra un calo dell’1,2%. Su base annua, l’ASP di ottobre 2024 è cresciuto del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Anche se J.P. Morgan non ha fornito spiegazioni dettagliate per queste performance, è probabile che la domanda leggermente maggiore per l’iPhone 16 rispetto all’iPhone 15 abbia influenzato positivamente i risultati.