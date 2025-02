Mentre cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, prevista per l’inizio di aprile, emergono nuove indicazioni sul possibile prezzo di lancio della console. Secondo l’analista Joost van Dreunen, ex CEO di SuperData Research, Nintendo posizionerà la sua nuova console a 399 dollari, che ci aspettiamo diventerebbero 399 euro in Italia, una cifra che rappresenterebbe “una soglia psicologica critica” nel bilanciare le aspirazioni hardware premium con l’accessibilità per il mercato mainstream.

La sfida del prezzo

Questa previsione trova riscontro in un recente leak da Costco Canada, dove la console è apparsa a 499,99 dollari canadesi – cifra che si tradurrebbe effettivamente in 399 dollari / 399 euro sul mercato internazionale. Si tratterebbe di un aumento di 100 dollari rispetto allo Switch originale e di 50 dollari rispetto all’attuale modello OLED, giustificato dal significativo upgrade tecnologico.

L’analista sottolinea come questa strategia di prezzo permetterebbe a Nintendo di mantenere un margine positivo sull’hardware, posizionando Switch 2 al di sotto dei dispositivi gaming premium concorrenti ma abbastanza in alto da segnalare un significativo avanzamento tecnico, senza però alienare la sua base demografica familiare.

La strategia di Nintendo

È interessante notare come Nintendo non punti principalmente a monetizzare attraverso l’hardware. La priorità dell’azienda sembra essere quella di facilitare la transizione degli utenti verso la nuova piattaforma, garantendo la retrocompatibilità – già confermata ufficialmente. In questo contesto, emergono indizi di un possibile aumento del prezzo dei giochi esclusivi per Switch 2 a 70 dollari, suggerendo una strategia di profittabilità basata più sul software che sull’hardware.

La presentazione ufficiale di inizio aprile ci darà finalmente tutti i dettagli su prezzo, data di lancio e disponibilità dei preordini. Nel frattempo, un prezzo di 399 dollari, che ci si aspetta verrebbe tradotto in 399 euro, appare sempre più probabile, rappresentando un equilibrio ragionevole tra innovazione tecnologica e accessibilità di mercato.