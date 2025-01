Scopri in anteprima la nuova Nintendo Switch 2! Un evento esclusivo ti aspetta a Milano: scopi come essere trai primi fortunati che potranno provarla dal vivo.

Dal 25 al 27 aprile, Milano ospiterà un evento esclusivo dedicato alla nuova Nintendo Switch 2, il tanto atteso successore della Nintendo Switch. L’iniziativa è parte di un tour europeo che toccherà anche Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam e Madrid. Un’occasione unica per provare in anteprima la console che promette di rivoluzionare il mondo del gaming.

Come partecipare all’evento di Milano

Per accedere all’evento, che si terrà presso The Mall in Piazza Lina Bo Bardi, è necessario registrarsi all’estrazione dei biglietti. Le iscrizioni apriranno alle ore 15:00 del 17 gennaio e resteranno disponibili fino alle ore 23:59 del 26 gennaio. La partecipazione è gratuita e richiede un account Nintendo, facilmente creabile online.

Ogni partecipante potrà scegliere se richiedere un biglietto individuale o di gruppo, con un massimo di sei persone. Per le richieste di gruppo, tutti i membri devono avere un account Nintendo collegato allo stesso gruppo famiglia. Se il gruppo include ragazzi sotto i 16 anni, un genitore o tutore dovrà creare per loro un account Nintendo specifico.

I dettagli dell’estrazione e come sapere se sei stato scelto

I biglietti verranno assegnati tramite un’estrazione casuale. Al termine del periodo di registrazione, i partecipanti riceveranno una notifica via e-mail. È fondamentale assicurarsi che l’indirizzo no-reply@noa.nintendo.com sia tra i mittenti sicuri per non perdere comunicazioni importanti. Purtroppo, non sarà possibile ottenere biglietti direttamente sul posto nei giorni dell’evento, quindi è indispensabile completare la registrazione e attendere l’estrazione.

Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire tutte le novità della Nintendo Switch 2, ammirarne il design innovativo e testare le sue funzionalità avanzate. La Nintendo Switch 2, in arrivo nel 2025, mantiene l’essenza del modello originale ma offre significativi miglioramenti: design più grande, Joy-Con magnetici con nuove funzionalità simili a un mouse, retrocompatibilità con giochi Switch, supporto ridisegnato e dock arrotondato. Una console che punta a innovare senza tradire il passato. Tra pochissimi giorni ne sapremo molto di più: continua a seguirci per rimanere aggiornato.