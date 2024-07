Da WandaVision ai tanti fumetti della Marvel, ecco tutti i riferimenti che abbiamo notato nel trailer di Agatha All Along

Fan di WandaVision oggi ci rivolgiamo a voi: è in arrivo la seconda stagione della vostra serie tv più amata. Si avete letto bene, anche se in realtà non è proprio come immaginate. Formalmente la nuova serie in arrivo su Disney+ non si chiamerà WandaVision 2 ma Agatha All Along; tuttavia a conti fatti stiamo parlando di un sequel diretto di WandaVision dato che gli eventi di quella serie saranno fondamentali per il nuovo show e ciò che accadrà in questo nuovo prodotto determinerà il futuro di Scarlet Witch all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Già dal primo e davvero molto interessante trailer possiamo notare tantissime connessione con la serie tv più amata della Marvel e soprattutto con i fumetti che hanno fatto la storia dei personaggi di Wanda e Visione. Dai figli di Wanda, alla via delle streghe per arrivare alle tinte comedy-horror dello show ecco la nostra analisi del trailer di Agatha All Along.

Agatha All Along: un trailer coi fiocchi!

Agatha All Along è il prossimo prodotto live action seriale firmato Marvel Cinematic Studios in uscita nel 2024. Precisamente la serie debutterà su Disney+ il 19 settembre con i sui primi due episodi e sarà pronta a conquistare i fan di WandaVision e non solo. Dal trailer possiamo notare che la serie conserverà la matrice comedy di WandaVision, anche se meno marcata rispetto alla serie madre, ed aggiungerà un’importante tocco horror, perfetto per la stagione autunnale.

Il trailer è stato confezionato a dovere: ci racconta in ordine apparentemente cronologico ciò che dovremo poi vedere nella serie tv, senza sotterfugi. Siamo abituati a vedere trailer forvianti che vogliono distogliere l’attenzione dello spettatore da ciò che la serie realmente andrà a raccontare, ingannando così lo spettatore e causando poi una forte delusione nel momento in cui il prodotto verrà rilasciato.

Agatha All Along è tutto ma non questo. Da quello che possiamo dedurre è un trailer onesto che promette al suo pubblico di regalare una serie divertente, al femminile e dedicata interamente alle streghe. Ma soprattutto: siete pronti ad entrare nell’universo horror soprannaturale di Marvel?

Dove eravamo rimasti?

Il primo trailer di Agatha All Along si apre raccontandoci dove eravamo rimasti sul finale di WandaVision. Agatha è ora una detective alle prese con i casi più cruenti della città di Westview, la cittadina di WandaVision in cui avevamo lasciato la strega. Sul finale di WandaVision, Wanda privava Agatha dei suoi poteri e la condannava a dimenticare chi era, rilegandola ad assumere la mente e le sembianze di un personaggio di una sit-com.

Questo incantesimo non sappiamo quanto è durato, dato che nel cartellino associato al cadavere che vediamo all’inizio del trailer non è riportato l’anno, ma sicuramente è trascorso diverso tempo.

Considerando l’anima di WandaVision e la struttura della serie possiamo già parlarvi della nostra prima teoria: e se anche Agatha All Along fosse strutturata come WandaVision? Non sarebbe una serie che ripercorre ad ogni episodio un’annata diversa delle sit-com televisive ma uno show che ad ogni puntata omaggia un classico del genere horror e thriller.

Questa nostra teoria è supportata da tantissimi easter eggs presenti nel corso del trailer. L’esempio più eclatante ce lo fornisce l’inizio del teaser in cui Agatha è una detective. Questa piccola sequenza potrebbe essere una citazione a Omicidio a Easttown, serie tv HBO con Kate Winslet che nel secondo episodio presenta una scena identica a quella mostrata nel trailer di Agatha All Along.

Oltre a quella citata tante altre sono le citazioni all’universo televisivo e cinematografico del genere, come ad esempio Suspiria, L’esorcista ma anche E.T e Il mago di Oz. Un’altra grande spinta a favore di questa nostra teoria risiede nel costante cambio di titolo che la serie ha subito. Se vi ricordate bene, prima di chiamarsi Agatha All Along (titolo che fa riferimento alla famosissima canzone cantata dal personaggio all’interno di WandaVision) lo show ha avuto diversi titoli, nomi che ora potrebbero essere utilizzati come titoli dei vari episodi.

In ciascuno di questi episodi Wanda esplorerebbe una diversa realtà magica ed incontrerete nuove accolite. Ad ogni realtà lo show potrebbe omaggiare un diverso sotto genere o prodotto del panorama horror e thriller.

Per quanto riguarda il corpo della donna presente nel trailer è chiaramente quello di Wanda, ma possiamo dirvi con assoluta certezza che quello mostrato in Agatha All Along non è il suo vero corpo ma probabilmente un’illusione data dal mondo fittizio in cui vive Agatha sotto l’incantesimo della Scarlet Witch.

Considerate che Wanda “ci ha lasciato” (anche se sicuramente tornerà prima del secondo film dedicato agli Avengers) in Doctor Strange nel Multiverso della follia e, chi scrive, dubita fortemente che il suo corpo verrà mostrato all’interno di questo show. Il fatto che però Wanda al momento sia anche solo temporaneamente scomparsa, o fuggita in un altra realtà, implica il fatto che l’incantesimo che aveva esercitato su Agatha si sia per forza di cose indebolito, motivo per cui ora il personaggio è tornato in se.

Agatha avrà anche riacquistato facilmente la memoria ma non ha più i suoi poteri da strega. Lo show infatti avrà come obbiettivo quello di farglieli riacquisire e nel corso della missione non sarà da sola. Agatha Harkness darà vita ad una congrega in suo nome per percorrere la strada delle streghe e ritornare alla gloria di un tempo.

I nuovi personaggi ed i riferimenti ai fumetti

Il trailer di Agatha All Along ci mostra finalmente tantissimi nuovi personaggi che accompagneranno Agatha nel corso della sua avventura. La maggior parte dei nuovi ingressi entreranno direttamente nella congrega di Agatha per aiutare la strega a recuperare i suoi poteri, forse però avranno anche obbiettivi personali che il teaser giustamente non ci rivela.

La prima a fare il suo ingresso nell’MCU è Aubrey Plaza nei panni di Rio, una strega verde molto potente che risveglia Agatha del suo incantesimo. A quanto pare Rio è in grado di entrare nell’illusione di Wanda e restare comunque senza influenza. Dobbiamo anche ricordarvi che secondo molti sarà proprio il personaggio di Aubrey Plaza il villain della serie.

Rio, in realtà, potrebbe essere un’ex interesse romantico della protagonista in cerca di vendetta. La vendetta sarà un importante fil rouge nel corso della serie, non a caso la canzone che fa da colonna sonora al trailer è Seven Devils di Florence + The Machine ed a più riprese il numero 7 compare nel corso del trailer.

Tornando a parlare di Rio, possiamo notare che dopo il risveglio di Agatha il personaggio ci viene mostrato all’interno di un zona a prevalenza di colori verdi e delimitata da alcune rune. Se vi ricordate le rune indicano che all’interno del loro perimetro solo la strega che le ha disegnate è in grado di esercitare i suoi poteri.

In questo caso dato il colore verde delle rune potrebbe trattarsi proprio di Rio. Inoltre se prestate molta attenzione al trailer vi accorgerete che è presente una bravissima immagine in cui Rio attacca Agatha. Chissà che quello non sia proprio il momento in cui la villain si rivela alla protagonista ed agli spettatori.

Un gradito ritorno in nuove vesti renderà molto felici i fan di WandaVision: Joe Locke, protagonista di Heartstopper, in Agatha All Along vestirà i panni dell’adolescente Billy, il figlio di Wanda. Sarà interessante capire se la crescita del ragazzo rispetto alla serie madre è dovuta ai suoi poteri magici o se il personaggio proviene da un’altra realtà, dato che quella in cui era stato creato da Wanda in teoria non esiste più.

Ovviamente la presenza di Billy ha molto senso all’interno del nuovo show, sia perchè il ragazzo è dotato di poteri magici come la madre, che per il futuro dell’MCU che inevitabilmente è diretto verso gli Young Avengers.

La presenza di Billy non include per forza anche quella di Tommy, l’altro figlio di Wanda e Visione dotato di poteri identici a quelli dello zio Pietro. Il ragazzo sicuramente tornerà nell’universo Marvel ma potrebbe farlo all’interno di Vision Quest, la serie tv Disney+ dedicata al Visione Bianco visto sul finale di WandaVision che dovrebbe andare ad adattare la run a fumetti intitolata Vision e scritta da Tom King.

Molto probabilmente Agatha All Along e Vision Quest saranno due serie dal formato di miniserie formalmente indipendenti ma sostanzialmente figureranno come la stagione due e tre di WandaVision e serviranno per raccontare gli eventi di “La crociata dei bambini” (e quindi andare a ripescare una versione di Wanda) ed aprire le porte per il film dedicato agli Young Avengers.

Proseguendo con il cast della nuova serie tv troviamo Sasheer Zamata, che nel trailer vediamo solo per un fugace momento, l’attrice nello show vestirà i panni di Jennifer Kale, nei fumetti Marvel è una maga che fa parte del Culto di Zhered-Na. La leggendaria Patti LuPone sarà invece Lilia Calderu, una strega con poteri di divinazione che le permettono di vedere il futuro. Nei fumetti Lilia Calderu è la leader di una congrega incaricata di custodire il Libro di Caliostro, da cui essa stessa discende. Il libro lo abbiamo già visto all’interno del primo film di Doctor Strange, ed è quel tomo dedicato alle leggi del tempo.

Infine troviamo Ali Ahn, che sarà Alice una strega che si unirà alla congrega di Agatha e Debra Jo Rupp, colei che vestirà i panni di Mrs. Hart, la signora che Wanda invitava a cena nel primo episodio della serie. Nella serie principale il personaggio non aveva poteri magici, ma a quanto pare li teneva ben nascosti perchè anche lei si unirà alla congrega.

Un’altra teoria che possiamo avanzare data la presenza di Mrs. Hart in questa nuova serie è legata all’influenza dell’ESA. Se vi ricordate il contatto con l’ESA da parte di Monica Rambeau ha comportato lo sbocciare di poteri magici nel personaggio di Teyonah Parris. E se questo fosse accaduto anche a Mrs. Hart? Se Mrs. Hart avesse ereditato oppure scoperto i suoi poteri, magari rimasti dormienti, proprio perchè ha subito l’influenza del potere di Wanda? Sicuramente lo scopriremo dal 19 settembre su Disney+.

Nel trailer potete notare anche che in molte sequenze i personaggi indossano vestiti appartenenti ad epoche diverse. Non sappiamo dirvi se le streghe viaggeranno nel tempo oppure se ogni realtà o mondo magico che visiteranno sarà ambientato in un epoca diversa, questa opzione ci sembra più probabile dato che i personaggi percorreranno la strada delle streghe. La Strada delle Streghe è un piano dell’esistenza dove solo gli stregoni possono camminare, ancora inedita nell’MCU ma destinata ad essere esplorata all’interno di Agatha All Along.

L’ultima cosa a cui teniamo molto ad approfondire concerne le sequenze in cui Agatha si sfiora costantemente la testa, come se fosse intrappolata all’intento della sua mente. E se l’incantesimo di Wanda avesse bloccato Agatha più nel profondo, privandola dell’accesso mentale ai suoi poteri? Agatha potrebbe essere bloccata all’interno della sua stessa mente e solo mediante l’aiuto della sua congrega potrebbe trovare il rimedio per uscire dalla prigionia.

Non ci sorprenderebbe se l’incantesimo fosse custodito all’interno di un nuovo libro proibito e che la ricerca di questo manoscritto occupasse buona parte della serie. In questo modo Agatha potrebbe compiere un cammino di redenzione che la porterebbe a risvegliarsi completamente ma la potrebbe consacrare anche come nuovo personaggio grigio della Marvel nel momento in cui dovesse salvare l’universo da qualcuno di ancora più malvagio; Rio ad esempio.