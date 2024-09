Agatha All Along dal 19 settembre 2024 con i suoi due primi capitoli è già la serie da vedere ogni autunno in preparazione ad Halloween. Le vibes sono perfette. Grazie a Disney abbiamo avuto l’opportunità di dialogare con la showrunner e creatrice di WandaVision e Agatha All Along e di partecipare alla conferenza mondiale di presentazione della serie. Ecco tutto quello che ci hanno raccontato Jac Schaeffer, Kathryn Hahn, Joe Locke e tanti altri.

Fin dal primo episodio potrete notare che Agatha ci viene raccontata sotto una luce diversa. Non è più il personaggio secondario di WandaVision ma è la protagonista della sua storia. Ora è Agatha il centro della narrazione e come tale non è più solo una villain, forse non lo è mai stata. Per tale motivo all’interno di Agatha All Along la sceneggiatura mette in mostra diverse sfaccettare della strega e per Kathryn Hahn è stato davvero facile tornare a rivestire i panni di Agatha.

“Prima di tutto, amo così tanto questo personaggio e gran parte di ciò che avete visto di Agatha in WandaVision era l’interpretazione. Penso che sia una vera e propria artista, infatti continuavamo a chiamarla cipolla che sbuccia. C’erano così tanti strati in WandaVision. Quindi, per poter vedere cosa c’era sotto, per iniziare a spogliare il personaggio sotto tutti i vari strati di difesa che sono stati costruiti nel corso dei secoli ci abbiamo messo del tempo. Agatha ha un aspetto favoloso ma non è giovane. Tornare a interpretare Agatha ed a lavorare con Jac è stato semplicemente immediato, potevo sentire le parole che aveva scritto sulla pagina. Conoscevo il ritmo. Conoscevo il tono. Quindi mi è sembrato tutto molto naturale. La parte della cattiva, ossia il lato da villain che Agatha ancora conserva nello show, è stato divertente da interpretare ma anche in un certo senso quasi la parte più facile perché è la sua interpretazione ben affinata, rodata. Penso che la parte difficile dell’interpretare Agatha questa volta sia stata il cercare di trasmettere la sua nuova capacità di aprire un po’ la porta alla sua vulnerabilità.” – ha dichiarato la Hahn.

Una delle dinamiche più affascinanti nello show riguarda lo scontro o incontro tra i personaggi di Agatha e quello di Rio, interpretata da una bravissima Aubrey Plaza. Rio è un personaggio davvero molto affascinante. Ha una storia con Agatha che attraversa secoli ma senza rivelare nulla, cosa possono aspettarsi da lei i fan di WandaVision?

Aubrey Plaza: “Oh, non credo di poter dire niente, che è la cosa che più amo di essere in questo show proprio il fatto che non ti è permesso dire niente o ti metti nei guai. Quindi, tutto quello che dirò del mio personaggio è che puoi aspettarti l’inaspettato. Non avete idea di cosa succederà con lei. Ci sono colpi di scena e tanti tipi di imbrogli in corso. Questo è tutto quello che dirò a riguardo. Credetemi vi piacerà la sua relazione con Agatha. Kathryn e io eravamo entrambe in Parks and Rec molto, molto tempo fa, ma non abbiamo mai avuto davvero tempo assieme sullo schermo. Quindi per Agatha All Along ero davvero emozionata di confrontarmi in più scene con Kathryn”.

Le due attrici si conoscono da anni al di fuori dei set cinematografici. Tra di loro la sinergia e la chimica è palpabile, tanto che hanno definito la preparazione dei loro ruoli per la serie firmata Disney+ come una esclusiva preparazione psicologica composta di scambi di messaggi tra di loro. Kathryn e Aubrey si sono scambiate messaggi su messaggi all’interno dei quali condividevano canzoni e battute sui loro personaggi. In questo modo hanno creato la chimica perfetta da trasporre poi sul set della serie Marvel. La sinergia sul set è stata la chiave per creare l’unione tra il cast tanto che la Hanh ha aggiunto: “Un giorno sul set io ed il resto delle attrici della serie siamo state assieme in giro per le varie stanze tutta la giornata. Eravamo in cerchio, tra una ripresa e l’altra, e sembravamo davvero una specie di congrega di streghe. Potevi sentire le nostre risate probabilmente dall’altra parte del set. È stato anche così coinvolgente a livello lavorativo il set di Agatha, intendo dal punto di vista dell’interprete, che non era necessario scrollarsi di dosso il mondo esterno per sentirti coinvolto nel suo universo. Ti sentivi già appena entrato così impiantato in un luogo magico. La scenografia della serie sembrava anche molto stregonesca, molto connessa terra. Non era necessaria l’immaginazione. Noi del cast volevano solo ridere e divertici assieme tra una riprese e l’altra e credo che questa leggerezza abbia fatto bene alle riprese e sia stata utile per i momenti più comici della serie. Ciò che desidero che si sappia è che l’energia sul set di Agatha All Along è stata incredibile. È stato tutto davvero divertente”

Quando hai pensato per la prima volta “dovremmo creare una serie standalone solo per Agatha”? È stato durante la creazione di WandaVision o più tardi?

Jac Schaeffer: “È stato molto dopo. Sai WandaVision è stata progettata per essere una miniserie standalone. Sapevano che non ci sarebbe stata una seconda stagione e qualsiasi idea in merito ad uno spin-off non era venuta a nessuno. Ma sai… il processo di creazione di WandaVisione è stato così proficuo per tutti noi sia in termini di creatività che di risposta da parte dei fan che sono tornata negli uffici di Marvel per creare qualcosa di nuovo ed avevo tante idee diverse ma ciascuna di essere avrebbe coinvolto Agatha. Così topo un po’ di tempo è diventato completamente chiaro che lo spin-off di WandaVision si sarebbe dovuto incentrare sul personaggio emergente (Agatha) della serie originale.”

Parliamo del personaggio di Joe Locke… è il mistero della serie, non ha un nome, non possiamo sapere nulla del suo passato durante i primi episodi ma puoi raccontarci di più su di lui? Perché ho la mia teoria ma vorrei sapere di più sulla creazione di questo personaggio. È il mio preferito e ho davvero amato i momenti tra Joe e Kathryn nella serie.

Jac Schaeffer: “Si, Joe è un interprete incredibile ed è molto chiaro chi è questo personaggio per quanto concerne la sua personalità. Non sappiamo soltanto chi è nel contesto dell’MCU. Lui è più di qualsiasi altra cosa un fan della stregoneria e per estensione un fan di Agatha. E questo è voluto perchè credo che sia un personaggio affascinante quello che riesce ad essere divertente, entusiasta e desideroso. Lui è il nostro pubblico, siamo davvero in sintonia con lui nelle avventure dei primi episodi perchè tutte le altre streghe sono riluttanti, eccentriche, ingannevoli, egoiste e tantissimi altre cose mentre il personaggio di Joe è l’unico entusiasta della situazione. Si tratta di una dinamica della storia che io credo che sia molto divertente da vedere. Ed il mistero in merito all’identità del personaggio in realtà ruota più che altro attorno a ciò che questo mistero genera in Agatha. Lei è una persona che è sempre davanti a tutti, è sempre la meglio informata e colei che sta dietro a tutto è preoccupata di tutto ma questa è una circostanza in cui le informazioni sono state trattenute. Quindi l’utilità circa il mistero di Teen è vedere come Agatha risponde al mistero.”

Se nei primi episodi dello show Teen resta molto misterioso noi vi invitiamo a prestare molta attenzione ai costumi dei vari personaggi perchè nascondono tanto dei loro protagonisti. Non a caso Joe Locke ha dichiarato: “Penso che i costumi di Agatha All Along contengano tutti i segreti dello show. Se guardate attentamente tutti i costumi, troverete ogni colpo di scena delle serie, il che penso sia molto intelligente. I nostri look della Strada delle Streghe sono semplicemente i miei preferiti.” Per Joe Locke questa è la sua grande seconda esperienza lavorativa su un set televisivo. L’attore è il protagonista della fortunata serie Netflix Heartstopper, ma oltre a quel set non ha calcato grandi scene. Infatti per lui è la seconda volta che recita al fianco di interpreti davvero molto esperte. “è stata l’esperienza migliore di sempre. Ne parlavo quando giorno fa con il resto del cast. Ho 20 anni ed ho girato questo show quando ne avevo 19. Credo che i sei mesi con queste donne meravigliose siano stati il ​​momento in cui ho trovato davvero me stesso, il che è stato davvero pazzesco. La miglior esperienza di sempre, sono cresciuto davvero tanto dal punto di vista umano e professionale ” – ha dichiaro il giovane attore inglese.

Agatha All Along è il secondo capitolo di un progetto dedicato a Wanda Maximoff, il terzo avrà come protagonista Vision ma cosa pensi della conclusione di questa storia con un bel film al cinema? magari con il ritorno di Wanda e dei suoi figli? ti piacerebbe dirigere questo film? Possiamo sperarci?

Jac Schaeffer: “Come avete appena citato c’è un’altra serie in lavorazione con protagonista il mio caro amico Paul Bettany ed un personaggio che io amo così tanto, ed un team di persone tanto talentuose. Sai la Marvel pianifica sempre molto lontano nel tempo mentre il modo in cui opero io è “quale è la prossima cosa da fare?” quindi ora sono qui come un fan in attesa del prossimo capitolo molto emozionata di vedere cosa succederà a Visione.” – noi speriamo davvero tanto di vedere presto un film incentrato su Wanda diretto da Jac Schaeffer al cinema. Siamo certi che sarebbe spettacolare.

Agatha All Along vi aspetta dal 19 settembre solo su Disney+ con i suoi primi due episodi, successivamente ogni giovedì con un episodio a settimana per un totale di 8 capitoli.