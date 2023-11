PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi gratis PS5 e PS4 di novembre 2023

Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PS4, PS5, nonché i classici PS3 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium a partire da questo mese. I giochi in arrivo nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium verranno aggiunti martedì 21 novembre 2023. Di seguito l’elenco completo dei titoli

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Grandia | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Jet Moto | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Up | PS4, PS5 (Classico, solo Premium)

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5 (Classico, solo Premium)

PaRappa the Rapper 2 | PS4 (Classico, solo Premium)

Come potete vedere, si tratta probabilmente della mandata più debole tra quelle proposte quest’anno. Tra i titoli in arrivo, l’unico già disponibile per il download è Teardown, il sandbox di Tuxedo Labs ambientato in un mondo voxel completamente distruttibile. Il gioco ci permette di sfruttare vari attrezzi e dispositivi con cui portare a termine la nostra opera di distruzione totale. Tra i titoli più di rilievo, abbiamo poi anche gli ottimi Dragon’s Dogma: Dark Arisen, l’apprezzatissimo action RPG di Capcom che si appresta a ricevere un seguito, e Eiyuden Chronicle: Rising, prequel di Hundred Heroes in salsa action RPG a scorrimento.