PlayStation Plus Extra e Premium: annunciati i giochi PS5, PS4 e classici di marzo 2024

Sony ha annunciato i giochi PS5, PS4 ed i classici che saranno disponibili a partire dal mese di marzo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

PlayStation Plus Extra e Premium

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition – PS4 e PS5

Marvel’s Midnight Suns – PS4 e PS5

Resident Evil 3 – PS4 e PS5

LEGO DC Supervillains – PS4

Mystic Pillars: Remastered – PS5

Blood Bowl 3 – PS4 e PS5

Super Neptunia – PS4

Dragon Ball Z: Kakarot – PS5 (versione PS4 già disponibile) PlayStation Plus Premium

Jak and Daxter: Sfida senza Confini – PS4 e PS5

Cool Boarders – PS4 e PS5

God Eater Burst – PS4 e PS5

Phenix Wright: Ace Attorney Trilogy – PS4

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Tra i nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Sony spicca senza dubbio l’arrivo del recentissimo NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, l’ultima versione della saga dedicata alla pallacanestro a stelle e strisce. La Kobe Bryant Edition include una serie di contenuti speciali, ovvero:

5.000 Valuta virtuale

5.000 Punti MyTEA

10 Pacchetti Promo MyTEAM (consegnati 1 a settimana)

5x Sei tipi di potenziamento La mia CARRIERA

3x Tre tipi di potenziamento Gatorade e Carta Free Agent Kobe Bryant MyTEAM – Valore 95

2000 monete Virtual Currency

1 promo pack (5 carte MyTEAM. 4 nuovi consumabili e 1 carta giocatore promo)

Altra aggiunta interessante, oltre a Resident Evil 3, è sicuramente Marvel’s Midnight Sun’s. Nella nostra recensione abbiamo descritto il gioco come “un buon gioco dedicato ai supereroi della Casa delle Idee, un ottimo primo passo verso una saga tattica che potrebbe in futuro portarci a combattere altre calamità come Galactus, Thanos e chi più ne ha, più ne metta.”