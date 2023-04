PlayStation Plus: un leak svela i giochi gratis di maggio 2023 per PS5 e PS4

Un leak sembrerebbe aver svelato in anticipo quali saranno i giochi PS5 e PS4 che saranno disponibili a maggio per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Secondo il leaker i titoli in arrivo su PlayStation Plus nel mese di maggio saranno i seguenti:

GRID Legends (PS5 e PS4)

Chivalry 2 (PS5 | PS4)

Descenders (PS5 | PS4)

GRID Legends è il nuovo capitolo di Codemasters dedicato ai giochi di corse, orientato all’arcade. Include una modalità storia, caratterizzata da una vera e propria narrazione progressiva attraverso 35 eventi, una modalità Carriera e il multiplayer.

Chivalry 2 è un gioco multiplayer in prima persona che ci catapulta nel mezzo di spettacolari e frenetici assedi medievali, facendoci immergere nell’azione in tutti i momenti più iconici dell’epoca: dal fragore delle cariche della cavalleria alla pioggia di frecce incendiate, fino agli assedi ai castelli e molto altro.

Descenders è invece un arcade racer che ci permette di lanciarci a tutta velocità in sella alla nostra bici. Dovremo affrontare salti, discese e inclinazioni lungo una serie di percorsi generati proceduralmente e dove ogni nostro errore avrà una conseguenza.