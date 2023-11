Amazon Black Friday 2023: le migliori offerte sui televisori

Ecco alcune tra le migliori offerte presenti per gli Amazon Black Friday 2023, per acquistare televisori ad un prezzo scontato.

L’Amazon Black Friday 2023 è l’occasione per trovare offerte importanti su grandi e piccoli oggetti. Vogliamo perciò proporre, oltre agli oggetti da collezione, anche possibilità di acquistare televisori per tutti gli standard e possibilità offerti in sconto per questo Black Friday.

Ecco le offerte nel dettaglio.

Hisense 43″ QLED 4K 43A78GQ

Questo 43″ QLED 4K Smart ha una risoluzione UHD 3840 x 2160 e pannello Quantum Dot Smart VIDAA 5, controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato; Audio 14W Dolby Atmos con supporto Bluetooth; Sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 20212022; certificato 4K HDMI 2.1 4K Funzioni gaming; aLLM, VRR 4K 48-60Hz.

LG QNED 50”, Smart TV 4K

Questo pezzo è offerto in forte sconto. Questo televisore è dotato di un PROCESSORE α7 GEN6 CON AI: un processore di ultima generazione con Intelligenza Artificiale che ottimizza automaticamente immagini e audio in base a cosa stai guardando. Inoltre offre possibilità di gaming fino A 4K 120fps e VRR.

LG OLED 55”

Questa TV di 55 pollici Oled con Pixel auto-illuminanti, processore a7 Gen6 con intelligenza artificiale che ottimizza immagini e audio automaticamente. Inoltre il televisore dà un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 2 porte HDMI 2.1 per gameplay in 4K @120fps con VRR e Dolby Vision.

Samsung Crystal UHD

Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, offre una risoluzione 4K con tre categorie – Media, Game e Ambient. La Smart Hub ottimizza l’esperienza in base all’utilizzo della TV. Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre un’esperienza sonora completamente immersiva.

Samsung TV Crystal UHD 4K

Vi proponiamo questa Smart tv da 43 pollici, con Processore Crystal 4K con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche; Tecnologia Dynamic Crystal Color per colori puri e sfavillanti come cristalli, Design elegante e sottile AirSlim.

Samsung TV Neo QLED

Questo pezzo veramente particolare offre una tecnologia Quantum Matrix Pro, con innovativi Mini LED, Processore Neural Quantum 8K, Infinity Screen, Dolby Atmos e OTS Pro.

