Amazon Black Friday 2023: i migliori giochi PS5 in offerta

Lies of P, Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Mirage e tanti altri giochi per PS5 in super sconto con l'Amazon Black Friday: vediamo le offerte migliori.

Il Black Friday è arrivato con largo anticipo su Amazon rispetto alla data ufficiale (24 novembre) con grossi sconti su tantissime categorie di articoli. Tra i tanti prodotti già in saldo non potevano certo mancare anche i videogiochi, presenti tra le offerte con una vasta gamma di titoli, molti dei quali usciti anche di recente. Se siete in cerca dell’occasione giusta per comprare il videogioco presente da tempo nella vostra wish-list, questo potrebbe essere davvero il momento giusto per metter mano al portafogli. In quest’articolo, vi proponiamo le migliori offerte sui giochi PS5. Vediamo le promozioni.

Lies of P

Iniziamo con un titolo molto recente. L’ambizioso souls-like di Neowiz Games è uscito lo scorso 27 settembre, ma risulta già disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo. Ispirato alla celebre fiaba di Pinocchio, Lies of P è un gioco che omaggia in maniera accurata le opere di FromSoftware, riprendendone caratteristiche e filosofia e regalandoci un’esperienza divertente e appagante.

Demon’s Souls

Restando in tema di opere FromSoftware, se cercate qualcosa di più impegnativo e non l’avete ancora recuperato, Demon’s Souls è assolutamente un acquisto da tenere in considerazione, dato che è disponibile su Amazon a metà prezzo. Sviluppato da Bluepoint Games, il titolo sfrutta in toto la potenza dell’hardware di nuova generazione, restando però estremamente fedele al capolavoro originale del 2009 nei contenuti e nella struttura.

Hogwarts Legacy

Esperienza indimenticabile per gli amanti del Wizarding World, Hogwarts Legacy ha avuto un successo di vendite clamoroso. Il gioco si presenta al momento scontato del 31% su Amazon. Un’ottima occasione per recuperarlo qualora non l’aveste ancora fatto, magari giocando sotto le feste e con una bella tazza di cioccolata calda tra le mani. Il GDR di Avalanche Software ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro.

Death Stranding Director’s Cut

Se non avete avuto modo di recuperare l’ultima opera di Hideo Kojima, su Amazon trovate la versione Director’s Cut a meno di 20 euro. L’edizione finale del gioco vanta tutta una serie miglioramenti tecnici, nuove missioni, sfide aggiuntive e tante altre novità. La versione per PS5 include due modalità grafiche, con risoluzione a 4K nativi e 30 fps o 4K dinamici e 60 fps, e il supporto per le funzionalità extra del controller DualSense.

Star Wars Jedi: Survivor

Tra i titoli usciti di recente e disponibili a prezzo scontato per l’Amazon Black Friday, abbiamo anche Star Wars Jedi: Survivor, l’apprezzato sequel di Fallen Order. Ambientato cinque anni dopo gli eventi del gioco originale, questo nuovo capitolo della serie punta ad arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ottima offerta anche per Ratchet & Clank: Rift Apart. Nonostante siano trascorsi ben 3 anni dalla sua uscita, l’esclusiva pS5 non è spesso sottoposta a sconti, dunque se stavate aspettando l’opportunità di recuperare il gioco in versione fisica ad un buon prezzo, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Il gioco porta le avventure dell’iconico duo finalmente su console di nuova generazione, sfruttando a pieno tutte le funzionalità dell’hardware e del controller Dualsense.

Assassin’s Creed Mirage Launch Edition

Tra i migliori giochi per PS5 in offerta, non può mancare anche la Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage che raggiunge il minimo storico su Amazon in occasione del Black Friday. Questa edizione speciale include il gioco, un set di litografie basate sul gioco, ed una mappa della città di Baghdad.

Final Fantasy VII Remake – Intergrade

Superofferta anche per la versione Intergrade di Final Fantasy VII Remake, proposta in occasione del Black Friday a poco più di 30 euro.Questa edizione offre tutta una serie di importanti miglioramenti tecnici, lato texture, illuminazione e risoluzione rispetto alla versione PS4 ed include il DLC di Yuffie.

Gotham Knights – Deluxe Edition

Altro titolo di recente uscita, Gotham Knights è in offerta a poco più di 30 euro su Amazon. Un ottimo prezzo se consideriamo che la versione proposta è la Deluxe Edition che include il gioco ed il Pacchetto Visionario, un DLC che comprende nuove skin per i quattro protagonisti, componenti di recupero, attrezzatura potenziata e tanto altro ancora.

The Last of Us Parte I

Chiudiamo poi in bellezza questa carrellata dei migliori giochi PS5 in sconto per l’Amazon Black Friday 2023 con The Last of Us Parte 1. Indimenticabile capolavoro di Naughty Dog, il primo The Last of Us resta una delle pietre miliari della storia dei videogiochi ed un’esperienza talmente totalizzante da essere ancora oggi scolpita nella nostra memoria. Questo remake vanta un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco include anche il DLC Left Behind.

