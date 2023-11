Amazon Black Friday 2023: le migliori offerte sui prodotti Amazon

Kindle, Eco Dot, Fire Stick TV e tanti altri prodotti Amazon in superofferta per il Black Friday 2023. Vediamo le offerte migliori.

Come sapete, anche quest’anno, Amazon è partito in anticipo con le offerte per il Black Friday. La selezione dei prodotti in sconto include una vasta gamma di articoli, tra cui ovviamente non potevano mancare anche i prodotti di punta Amazon tra e-reader Kinder, Fire Stick Tv e altri articoli della linea Eco Dot e Show. In quest’articolo abbiamo selezionato per voi le offerte migliori sui prodotti Amazon. Vediamole insieme.

Kindle

In occasione del Black Friday 2023, l’e-book reader più venduto al mondo è disponibile in promozione in diversi modelli dal Paperwhite fino ad arrivare alla gamma Scribe e Oasis. Con Amazon Kindle potete avere accesso a migliaia di libri e riviste in formato digitale, il tutto in un dispositivo super compatto e leggero.

Echo Dot e Show

Tra i dispositivi in promozione per le offerte dell’Amazon Black Friday 2023 vi sono anche quelli della linea Echo Dot e Show. Si tratta di dispositivi pensati per la Casa Intelligente con supporto anche ad Alexa. Con Echo Dot potete ascoltare musica, podcast, attivare altri dispositivi associati con la voce e non solo. Echo Show aggiunge a tutto questo anche uno schermo per vedere serie TV, fare videochiamate e non solo. In offerta trovate vari modelli, inclusi i più recenti tra cui il nuovo Echo Pop, più economico e dal design più moderno.

Fire Stick TV

In promozione anche diversi prodotti della linea Fire TV Stick. Si tratta di chiavette HDMI pensate per rendere smart la vostra TV. Si parte dal modello base con telecomando vocale Alexa fino ad arrivare ai top di gamma Amazon Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max che aggiungono alle caratteristiche base del Fire TV Stick il supporto ai contenuti 4K/UltraHD con Dolby Vision, HDR e HDR10+.

