Amazon Black Friday 2023: le migliori offerte a tema Harry Potter

Siete in cerca di un regalo che possa fare felice un vero potterhead? Volete farvi un auto-regalo magico con la scusa del Black Friday? Siete nel posto giusto. In occasione dell’arrivo della settimana del Black Friday su Amazon, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte a tema Harry Potter per aiutarvi a scegliere quello che potrebbe essere l’articolo che fa al caso vostro. Tra DVD da collezione, bacchette magiche, cappelli parlanti, set LEGO e tanto altro, ecco la migliore selezioni dei prodotti in offerta per gli amanti del Wizarding World.

LEGO Harry Potter Dobby l’Elfo Domestico

Iniziamo con uno splendido set LEGO di Dobby, tra i personaggi più amati della saga ambientata nel Mondo Magico. Il modello in mattoncini presenta testa, orecchie, braccia e dita snodabili per creare espressioni diverse. Inoltre, il pacchetto include anche diversi oggetti: potrete, infatti, rivivere momenti classici del film costruendo la torta “fluttuante” di zia Petunia e un modello dettagliato del diario di Tom Riddle con il calzino di Harry Potter.

Cappello Parlante Interattivo

Una copia del cappello parlante presente nei film finemente realizzato per ricreare in maniera perfetta la cerimonia di Smistamento di Hogwarts con quindici frasi in italiano (e, volendo, tedesco), dettagli realistici e movimenti facciali. Il Cappello parlante è in grado di “smistare” chinque lo indossi: quale sarà la sua scelta? Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o Serpeverde?

Bacchetta di Hermione

Questa replica autentica da 30.5 cm della bacchetta di Hermione Granger è ricca di dettagli, ispirata ufficialmente alla saga di Harry Potter ed è dotata di peso bilanciato che rende facile impugnarla.

WB 100 Harry Potter 8-Film Collection

Un cofanetto in edizione speciale per i 100 anni della Warner Bros. che racchiude tutti i film di Harry Potter in DVD. Il tutto accompagnato da un artwork che mostra l’iconica scena dell’arrivo ad Howgarts all’interno dell’iconica sagoma del cappello parlante.

Calendario dell’avvento Funko: Harry Potter

Un calendario dell’avvento decisamente particolare quello dedicato ai Funko POP di Harry Potter e un must-have per i potterhead che amano collezionare da sempre le iconiche statuette. Il pacchetto include 24 minifigure da collezione uniche dedicate ai personaggi più amati della saga. Chi si unirà alle vostre avventure natalizie?

Harry Potter Reunion 20° Anniversario: Return to Hogwarts – DVD

L’emozionante reunion del cast della magica saga cinematografica da rivivere come e quando volete. Il DVD include tantissimi retroscena e dietro le quinte oltre a numerose interviste esclusive con gli attori: un magico viaggio attraverso i luoghi e i momenti più iconici di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre.

LEGO Harry Potter Expecto Patronum

Se amate i LEGO, non potrete non rimanere a bocca aperta di fronte a questo spettacolare set 2 in 1 del cervo/lupo Patronus da costruire ed esporre. Il set contiene i mattoncini per costruire il cervo Patronus di Harry Potter o il lupo Patronus del Professor Remus Lupin. Ciascun modello è dotato di elementi traslucidi di colore azzurro per un effetto magico, di zampe snodabili e di un supporto espositivo integrato con elementi decorativi e spazio per una minifigure. Un’idea regalo stimolante per i fan più creativi di Harry Potter.

Trivial Pursuit Harry Potter

Il famosissimo gioco da tavolo Trivial Pursuit in versione potteriana. Perfetto per testare la conoscenza dei vostri amici riguardo al mondo magico e le sue storie. Il gioco include tantissimi quiz per mettere alla prova anche le streghe e i maghi più dotati su arti oscure, Hogwarts, incantesimi e pozioni, oggetti magici, maghi e streghe, animali e creature magiche. Più si risponde correttamente e più si collezionano carte. Vince il primo giocatore che riesce a collezionarne 6.

Funko POP gigante di Harry Potter

Questa è una vera chicca: il Funko POP gigante di Harry Potter. Bramatissimo dagli appassionati del maghetto più famoso del mondo. La figure è alta ben 46 cm ed è l’ideale per dare un tocco magico e imponente alla vostra stanza.

Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edition

Chiudiamo questa selezione delle migliori offerte a tema Harry Potter per l’Amazon Black Friday 2023 con Cluedo Harry Potter Edition. Uno studente è sparito dalla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Nei panni di Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville dovremo scoprire chi è sparito, quale incantesimo è stato usato e dove è avvenuto il crimine. Attenzione, però, perché al tabellone “piace cambiare”, ciò vuol dire che spesso e volentieri potrebbe rivelare la presenza di passaggi segreti.

