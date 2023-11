Amazon Black Friday 2023: le migliori offerte sugli smartphone

Ecco alcuni smartphone consigliati per gli Amazon Black Friday 2023, presenti in offerta sul sito.

Per l’Amazon Black Friday 2023 proponiamo, oltre ai migliori pezzi da collezione che riguardano vari franchise e brand, anche qualche consiglio sugli smartphone in offerta sul sito e-commerce.

Ecco nel dettaglio i pezzi migliori tra gli smartphone in offerta per gli Amazon Black Friday 2023.

Motorola edge 40

Questo smartphone è dotato di Display pOLED FHD+ a 144 Hz -, display curved pOLED da 6,7″ FullHD+ con la frequenza di aggiornamento ultra-rapida a 144 Hz. Fotocamera 50 MP e selfie cam 32 MP. Batteria 4400 mAh e ricarica rapida 68W. Certificazione IP68, resistenza alla polvere e all’immersione fino ad 1,5m di profondità in acqua dolce per 30 minuti. Memoria 8/256 GB. Connettività 5G ultraveloce.

Samsung Galaxy S23 Smartphone Android

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati. La fotocamera grandangolare da 50 MP lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, in modo da ottenere una foto ad alta risoluzione.

OPPO Find X5 Smartphone

L’OPPO Find X5 offre Tripla fotocamera IA 10bit 50MP (Sony IMX766), fotocamera frontale 32MP (Sony IMX615), Flash posteriore, foto10bit, UltraNightVideo4K, Video10bit, HDR, AI Beautification, Hasselblad Filter. Display Amoled 10bit 6.55” Dynamic 120HZ FHD+ con protezione visiva; Batteria 4800mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SuperVOOC 80W+AirVOOC 30W; Impermeabilità IP54.

Realme 9 Pro+ 5G Smartphone

Il Realme 9 Pro offre una fotocamera Sony IMX766 con OIS EIS,

Processore MediaTek Dimensity 920 5G – GPU più veloce del 9% e ISP più potente del 35% e con la funzione di Espansione Dinamica della Ram DRE. Si piò selezionare a piacere fino a 5GB extra per potenziare le performance. Ricarica SuperDart da 60W – il 50% di carica in circa 15 minuti, Display super AMOLED da 90 Hz. In più questo smartphone è dotato di uno schermo così fluido, che le operazioni di sfioramento, scorrimento e tocco sono praticamente istantanee.

Samsung Galaxy S23+

Questa versione è dotata di Display 6.6”, Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 512 GB, 4.700 mAh, Phantom Black. Inoltre, è possibile aggiungere la tecnologia ottimizzazione dettagli per una qualità più nitida, ingrandendo per ottenere ulteriori dettagli.

POCO X5 Pro 5G

Il POCO X5 Pro 5G è dotato di un display POLED da 17 centimetri liscio e luminoso, ed è il più sottile con uno spessore di soli 7,9 mm, un mento ridotto e un peso leggero.

Il sistema di elaborazione delle immagini del POCO X5 Pro 5G consente 2 gigapixel al secondo e 12 TOPS sul lato AI. L’obiettivo professionale da 108 MP semplifica lo scatto di foto di qualità da studio, offre una risoluzione elevatissima e cattura ogni dettaglio e colore, anche di notte e nelle aree buie. POCO X5 Pro 5G supporta le riprese in 4K. Batteria da 5000 mAh (tipo), ricarica turbo da 67 W, USB-C.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 5G ha una fotocamera principale da 108 MP, ultra grandangolare da 8 MP ed estende la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; un obiettivo macro da 2 MP. A caratterizzare la parte anteriore del telefono c’è una fotocamera frontale da 16 MP.

Redmi Note 11 Pro 5G migliora l’esperienza dello schermo con una risposta scorrevole e transizioni prive di ritardi, con un ampio display DotDisplay FHD+ AMOLED da 6,67 con frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz.

