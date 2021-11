Black Friday Amazon 2021: Tutte le migliori offerte

Come ogni anno, ecco una selezione delle migliori offerte del Black Friday di Amazon 2021: non una asettica lista di tutte le centinaia di offerte e offertine, ma una rigorosa selezione degli oggetti che so potrebbero piacervi, in modo da non farvi perdere troppo tempo.

Ormai il Black Friday di Amazon non è più una giornata come fino a qualche anno fa, ma una intera settimana (la “Settimana del Black Friday“) ed è da inizio novembre in realtà che veniamo tutti tartassati di comunicazioni di ogni tipo e sconti, scontoni, scontini per ogni tasca e gusto.

Barcamenarsi tra tante offerte è una impresa, potreste sfogliare all’infinito il sito ad esempio, ma come anno mi sono immolato io per la causa ed ecco quindi una mia selezione delle migliori offerte, quelle che so potrebbero interessarvi.. o per lo meno quelle che sono piaciute a me, sperando piacciano anche a voi.

Come al solito faccio sempre anche un controllo sullo storico dei prezzi di ogni oggetto prima di consigliarvene l’acquisto in sconto: solo gli sconti veri per il Black Friday meritano considerazione questa settimana. Ma bando alle ciance, ecco la mia selezione per voi:

Echo Show 8

Ci sono tutti gli Echo Show in sconto in questi giorni, ma personalmente vi consiglio di prendere la prima generazione dell’Echo Show 8, che va benone e che uso tutti i giorni in studio: lo potete usare per controllare i dispositivi compatibili con Alexa, per ascoltare musica o podcast, per guardare serie o film su Netflix o Prime Video, per controllare le camere smart in altre stanze, come video citofono se avete un campanello smart… gli usi sono davvero tanti e ora a 60€ che volete di più? Ah, c’è sia nero che bianco, costa uguale, a voi la scelta.

Fire TV Stick

Il modello base della Fire TV Stick ha il telecomando, supporta il Full HD, ha tutti i servizi di streaming principali e in questi giorni costa solo 23€ … ventitré euro. Che altro volete, che vi paghi Amazon? Ideale se avete una vecchia TV non smart o se la vostra TV smart non è poi così intelligente e non supporta tutti i nuovi servizi di streaming. O per collegarlo ad un monitor e trasformarlo in una televisione su cui guardare contenuti in streaming… o da portarsi in viaggio o in vacanza per collegarlo alla televisione della casa in affitto che avete preso, o della camera di albergo… o che ne so, ventitré euro.

Cassetta Portautensili USAG

Lo so che avete ancora un sacco di attrezzi sparsi per casa perché non pensate vi serva una cassetta, o magari ne avete una che è già piena. Beh negli ultimi anni sono uscite un sacco di cassette in materiale plastico ad alta resistenza che costano poco e vanno alla grande. Questa cassetta Portautensili di USAG mi piace perché ha anche diversi scomparsi nella parte superiore per infilarci tutte quelle viti e chiodi che avete sparso per il garage oppure tenete nella scatola dei biscotti. Vergogna.

Trapano Bosch Professional 12V

Non vi serve un trapano potentissimo. Vi serve un trapano avvitatore portatile, di piccole dimensioni e abbastanza potente da fare le cose basiche che serve fare in casa: montare un mobile, fare un buco nel muro o su del legno. Questo è anche troppo a dirla tutta, ma visto che è in sconto perché non farsi un bel regalo e comprare un Bosch Professional invece della solita cinesata? Soprattutto se come in questo caso è un set esclusivo di Amazon, che comprende anche la borsa e tutte le punte che potrebbero servirvi? Irresistibile.

Volete risparmiare ancora di più? Fatevi ridere dietro con la versione “Home & Garden” della linea Bosch verde, costa 75€

Asciugacapelli Rowenta Infini Pro

Fategli o fatevi un regalo spendendo quattro spicci: c’è l’Infini Pro di Rowenta con il 45% di sconto, già non costa tanto di base, ma così proprio ve lo tirano dietro, sta a 27 euro… c’è anche quella roba che gli attacchi davanti che nessuno sa a cosa serve ma lo fa sembrare super professionale.

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300

Volete una alternativa di design al Rowenta qua sopra? c’è con un po’ di sconto ache lo Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300, che ha un nome lungo inutilmente, ma è tanto bello da vedere e costa praticamente uguale. Non sembra pro, ma è bello e compatto… a voi la scelta.

LEGO Technic Monster Jam Grave Digger

Vabbé c’è Grave Digger da fare con i LEGO Technic a 14€ dai, di che parliamo, per forza.

C’è in sconto anche Max-D, che non lo conoscevo, ma è in sconto anche lui e magari ne volete due così potete fare pum-pum con vostro figlio…

Bosch Piano Cottura a Induzione

Allora, sicuramente non ci avevate pensato. Sicuramente sembra una sega da montare, probabilmente passerete oltre, ma se invece mi capite, allora questa è una offerta davvero ottima, c’era uguale l’anno scorso, ve la siete persa, non la volete perdere ancora. I piani ad induzione costano poco ormai, ma quelli buoni, quelli potenti, quelli di Bosch a quattro punti, costano un botto… di solito. Io ve l’ho detto eh, poi non mi rompete le palle quando rifarete la cucina e vi faranno pagare la stessa cifra per una cinesata eh. L’incasso è quello standard da 60cm, lo monta anche mio nonno, se non siete in grado smettete di parlarmi.

C’è in sconto anche il forno elettrico da mettergli sotto, anche lui con quasi il 50% di sconto, praticamente vi comprate entrambi al prezzo di uno.

Ring Video Doorbell

Allora, questo è il modello che ho io di video citofono, si integra con l’Echo Show che vi ho fatto comprare più sopra. Ne sono usciti altri modelli più nuovi, ma costano molto di più e alla fine offrono solo un video un po’ più definito. Vi dico che questo va benone e che a 79€ è davvero regalato. Si installa facilmente perché va a batteria (dura qualche mese) e non serve diventare matti con i fili elettrici.

Oral-B Pro 3 con Custodia da Viaggio

Allora, vi consiglio uno spazzolino elettrico ogni volta. Ce ne sono a decine in sconto in questi giorni, ma vi ho scelto questo perché è bello in versione “Black Edition”, ha tutto quello che serve, sta al 50% e ha pure la custodia da viaggio, che può essere utile.

Se per qualche motivo ve ne servono due, c’è questa altra offerta che non ha la custodia, ma appunto ve ne da due a 60€ davvero super.