Il pop-store di Amazon aprirà in Via De Cristoforis e sarà ad accesso libero: un'occasione unica per interagire con i prodotti dell'e-ecommerce in vista del Natale grazie a tantissime attività interattive.

Dal 26 novembre al 1° dicembre, Amazon apre le porte a un’inedita esperienza fisica con il suo “Black Friday Universe“, un pop-up store che trasforma Via De Cristoforis 1, a Milano, in un universo interattivo. Qui, gli ospiti potranno esplorare una vasta gamma di offerte pensate per il Black Friday, accedere a idee regalo per le feste e immergersi nei servizi innovativi di Amazon, il tutto in un contesto ricco di esperienze multisensoriali. Un’opportunità unica per entrare in contatto con il mondo Amazon dal vivo e scoprire l’ampia selezione di prodotti disponibili sul sito, all’interno di ambientazioni originali e ispirate a diversi “pianeti tematici”.

L’esperienza inizia con l’Area Made in Italy, che valorizza le piccole e medie imprese italiane, proponendo specialità artigianali come i dolci siciliani di Bricioliamo, disponibili con uno sconto speciale durante l’evento. I visitatori potranno anche esplorare “Smile Planet“, dove Colgate presenta il suo dentifricio Max White Ultra per un sorriso splendente, e l’Area #GETyourENDlook, dedicata al beauty con trattamenti firmati L’Oréal Paris, Maybelline e Nyx Professional Makeup, oltre all’innovativa piastra a vapore SteamPod per un hairstyling perfetto.

Tra le altre attrazioni, il Pianeta Amazon Fashion propone consulenze di analisi del colore con Alice Maggio, mentre l’Area Amazon Fresh offre assaggi di snack e dessert firmati Galbani. L’universo delle tecnologie Amazon è rappresentato dall’area dedicata ai dispositivi Echo, Kindle e Fire TV, dove i visitatori possono esplorare le ultime novità e sperimentare l’intelligenza artificiale di Rufus, un assistente virtuale che facilita la navigazione e l’acquisto su Amazon. La novità “PartyRock”, una piattaforma di Amazon Web Services, invita i visitatori a creare app basate sull’intelligenza artificiale, come menu personalizzati e biglietti d’auguri, in modo intuitivo e senza competenze tecniche.

L’allestimento prosegue con l’area dedicata alla Top 10 Toys 2024, una selezione dei migliori giocattoli per il Natale, valutati e scelti dagli esperti di Amazon. Ogni prodotto esposto nel pop-up è corredato da QR code, che permette ai visitatori di approfondire dettagli e offerte direttamente su Amazon.it. Infine, la visita si conclude con un’esperienza di gioco dedicata alle spedizioni Amazon Prime, per simulare in modo ludico l’efficienza delle consegne rapide del servizio.

Amazon Black Friday Universe sarà accessibile gratuitamente negli orari prestabiliti fino al 1° dicembre, offrendo un’occasione imperdibile per scoprire le novità e le offerte di Amazon in un contesto fisico e completamente inedito.