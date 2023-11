Amazon Black Friday 2023: le migliori cuffie da gaming in promozione

Le cuffie da gaming sono ormai diventate uno strumento indispensabile per tutti i giocatori esigenti poiché permettono vivere l’esperienza videoludica in maniera più immersiva ed efficiente. Le offerte Amazon per il Black Friday 2023 offrono tantissimi modelli di cuffie tra cui scegliere, con un numero tale di proposte capace di soddisfare qualunque tipo di esigenza e di portafoglio. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte attualmente a disposizione, dai modelli più economici fino ad arrivare a quelli ad elevate prestazioni.

Razer Kraken Cuffie Cablate da Gaming

Iniziamo con le cuffie da Gaming Razer Kraken che sono perfette per chi è alla ricerca di un headset entry-level. Dispongono di un microfono retrattile unidirezionale, driver da 50 mm personalizzati, un cuscino ovale per il massimo comfort e un cursore regolabile per flessibilità e durata.

Logitech G PRO X Wireless

In occasione del Black Friday 2023, potete mettere le mani anche su queste ottime Logitech Pro X, con uno sconto di ben 20 euro. Queste cuffie sono progettate per resistere a lunghe sessioni di gioco, con un raggio wireless di oltre 13 metri e 2,4 GHz. Offrono fino a 20 ore di durata della batteria con una singola carica e audio surround DTS Headphone X 2.0, che va oltre i 7.1 canali.

Logitech G435 LIGHTSPEED

Se cercate invece qualcosa di più economico, queste cuffie da gaming potrebbero fare al caso vostro. Offrono connettività wireless LIGHTSPEED e sono compatibili con PC, dispositivi mobile e console PlayStation. Dispongono, inoltre, di doppi microfoni beamforming, senza braccio. La batteria promette una durata di 18 ore.

HyperX Cloud II

Ottimo sconto anche per le cuffie HyperX Cloud II Wireless, ultra confortevoli e dalle alte prestazioni. Queste cuffie sono compatibili con PC, PlayStation 4, PS5 e Nintendo Siwtch. La batteria promette una durata di 30 ore con audio Surround 7.1. Dispongono di microfono rimovibile con cancellazione del rumore.

Sony INZONE H3 e H9

In sconto anche le cuffie Sony INZONE H3. Parliamo di un modello entry level dall’altissimo rapporto qualità/prezzo. Se cercate un modello economico di cuffie da gaming per PS5, queste potrebbero fare al caso vostro: le INZONE H3 supportano 360 Spatial Sound per il Gaming e sono certificate per i messaggi vocali, video e chat di Discord.

Se, invece, cercate un modello dalle prestazioni più elevate, sappiate che sono disponibili in sconto anche le Sony INZONE H9 che dispongono di eliminazione del rumore e di microfono boom flessibile. La batteria, inoltre, promette 32 ore di utilizzo con una carica.

Corsair HS55 WIRELESS CORE

Tra i prodotti in promozione, segnaliamo anche queste Corsair H55, ottime cuffie wireless con microfono con tante funzioni: banda da 2,4 Ghz, portata del Bluetooth fino a 15 metri e supporto per dispositivi mobili e per la tecnologia Tempest 3D AudioTech su PS5.

SteelSeries Arctis 9X

Chiudiamo questa carrellata delle migliori cuffie da gaming le SteelSeries Arctis 9x, delle ottime cuffie Bluetooth che vi consigliamo soprattutto se siete utenti Xbox Series X, data la connettività wireless Xbox integrata: basta collegarle direttamente Xbox come un controller wireless per iniziare subito a giocare. Inoltre, le cuffie dispongono anche di un microfono ClearCast con cancellazione del rumore.

