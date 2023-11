Amazon Black Friday 2023: gli oggetti da collezione Marvel in offerta

Ecco una serie di oggetti da collezione a tema Marvel, proposti per gli Amazon Black Friday 2023.

Per il Black Friday 2023 di Amazon vi proponiamo alcuni oggetti da collezione a tema Marvel da non perdere. Abbiamo selezionati vari tipi di pezzi, tra Lego, Blu-Ray, Funko Pop! e altro ancora.

Ecco i pezzi da collezione a tema Marvel, consigliati per il Black Friday 2023.

Guardiani Della Galassia Vol. 3 – 4K Steelbook

Oltre a molti contenuti extra, questa versione del terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia contiene anche una card lenticolare.

Spider-Man: No Way Home – Dvd + Gadget

Questa versione di Spider-Man: No Way Home contiene gadget magnetici ed una card speciale. Ricordiamo che il terzo capitolo della trilogia MCU su Spider-Man ha aperto al multiverso.

Funko POP! Marvel: Guardians Of The Galaxy – Dancing Groot

Offerto in forte sconto per il Black Friday su Amazon è il Dancing Groot tratto dalla saga cinematografica dei Guardiani della Galassia. Il vinile è alto 9,5 centimetri.

Funko Advent Calendar: Marvel Holiday

Un calendario dell’avvento a tema Marvel che contiene Funko Pocket Pops collezionabili. Il calendario include 24 minifigure da collezione. Le minifigure variano in altezza a seconda del personaggio. L’altezza massima è di circa 5 centimetri.

LEGO 76223 Marvel Guanto dell’Infinito di Iron Man

Ecco un modellino da costruire del Guanto dell’Infinito di Iron Man LEGO Marvel, con 6 Pietre dell’Infinito, un supporto e targhetta descrittiva, realizzato in mattoncini.

LEGO 76261 Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man

Il set LEGO Marvel La Battaglia Finale di Spider-Man permette di ricreare un momento ionico del film Spider-Man: No Way Home. Il pezzo include 3 minifigure LEGO Spider-Man: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e Spider-Man (Tom Holland). E sono presenti anche le minifigure di Electro con ali e arma, Doctor Strange con armi energetiche, Green Goblin sul suo velivolo, Doc Ock con i suoi tentacoli, Ned ed MJ.

LEGO 76217 Marvel Io Sono Groot

I bambini possono realizzare il proprio modellino snodabile di Baby Groot, dal film dei Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 2. Il set include una targa da posizionare sotto al modellino e una cassetta musicale finta, per riprodurre la musica della scena in cui Baby Groot balla.

Hasbro Marvel Avengers – Guanto del Potere Articolato ed Elettronico

Dopo averlo proposto in versione Lego, ecco anche il modellino Hasbro del Guanto del Potere, tratto dai film degli Avengers. Si tratta di un pezzo articolato ed elettronico.

Hasbro Marvel Legends Series – Casco Elettronico Iron Spider di Spider-Man

Questo casco per il gioco di ruolo con effetti di luce luminosi ispirati alla tecnologia di Iron Spider, progettata da Tony Stark che appare nel Marvel Cinematic Universe. Gli occhi di Spider-Man si illuminano di rosso o di blu, e ha sei impostazioni di luce diverse. Il pezzo è in scala 1:1.