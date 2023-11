Amazon Black Friday 2023: gli oggetti da collezione DC Comics da non perdere

Per l’Amazon Black Friday 2023 vi consigliamo, dopo aver mostrato i pezzi Disney e Marvel da collezione, anche gli oggetti DC Comics da non perdere per questa giornata di forti sconti sul sito di vendite online.

Ecco tutti gli oggetti DC Comics che indichiamo per l’Amazon Black Friday 2023.

DC Comics Batman Logo Maglietta

La più classica delle magliette con il logo di Batman, viene offerta in sconto per il Black Friday 2023 su Amazon.

LEGO 76265 DC Bat-Aereo: Batman vs. The Joker

Con il set LEGO DC Bat-Aereo: Batman vs. The Joker, troviamo l’aereo giocattolo Batwing dotato di 2 shooter, cabina di pilotaggio, vano portaoggetti per il Batarang di Batman e le manette.

Questo playset di Batman 1989 include una minifigura LEGO di Batman, e quella di LEGO Joker.

Dc 8-Film Collection (Blu Ray) + Kit Art Card By Panini Comics

Si tratta di un cofanetto in edizione da collezione per i fan del mondo DC Comics. Il cofanetto, in edizione limitata con chiusura magnetica, contiene al suo interno: 8 Film in edizione Blu-ray con cartoncino specchiato, che sono: Birds of Prey, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Batman v Superman, Suicide Squad, Justice League- L’Uomo d’Acciaio.

Sono comprese 9 Art Card che celebrano i personaggi DC e le più belle città italiane, che sono: Wonder Woman – Artista: Milo Manara (Verona); Aquaman – Artista: Emanuela Lupacchino (Polignano a Mare); Batman/Superman – Artista: Simone Bianchi (Firenze); Harley Quinn – Artista: Giorgio Cavazzano (Venezia); Justice League – Artista: Lelio Bonaccorso (Agrigento); Superman – Artista: Gabriele dell’Otto (Roma); Batman – Artista: Lee Bermejo (Modena); Shazam – Artista: Giovanni Timpano (Bologna).

Le art card possono essere assemblate per comporre un poster di misure 40×50.

FUNKO POP! MOVIES: The Batman – Batman

Direttamente dal film The Batman, realizzato da Matt Reeves, ecco il Funko Pop! con protagonista il cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson. La figure in vinile è alta 9,5 centimetri.

LEGO 76224 DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs. The Joker

Il set LEGO DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs the Joker include la macchina giocattolo Batmobile e 2 minifigure. Si tratta di un set ispirato all’iconico film di Tim Burton del 1989.

DC Comics, The Flash, Personaggio di Batman

Direttamente dal film The Flash, e con 11 punti di articolazione, DC Comics propone questo Batman da 30 cm, che può essere posizionato in pose dinamiche.

Batman. Il film del 1989 a fumetti. Ediz. a colori

Sempre traendo ispirazione dal film cult di Tim Burton del 1989, vi proponiamo questo fumetto, in un’edizione ristampata di recente da Panini Comics, in cui viene proposto il lungometraggio in una versione realizzata da Dennis O’Neil, assieme a Jerry Ordway.

