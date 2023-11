Black Friday Amazon 2023: i pezzi Disney da collezione da non perdere

Ecco i pezzi Disney da collezione da non perdere per il Black Friday Amazon 2023.

Per il Black Friday 2023 di Amazon di oggi, 17 novembre, vi proponiamo alcuni pezzi da collezione da non perdere, in particolare, in questo articolo vi consigliamo delle offerte Disney. Ci sono Funko Pop!, DVD e Lego legati ai personaggi della Casa di Topolino.

Ecco nel dettaglio i pezzi per il Black Friday 2023 di Amazon legati al mondo Disney.

Mary Poppins

Ecco l’edizione speciale in DVD di Mary Poppins, il film capolavoro Disney del 1964. In questo lungometraggio il personaggio di Mary Poppins è interpretato da Julie Andrews, accompagnata da Dick Van Dyke.

Pinocchio

Un altro pezzo in Home Video disponibile per il Black Friday 2023 è il Pinocchio Disney, capolavoro del 1940 che è stato il secondo classico realizzato da Walt Disney dopo Biancaneve. Ricordiamo che è stato realizzato anche un live-action che si rifà in maniera fedele al film, con Tom Hanks protagonista.

Funko POP Disney: Ultimate Princess – Rapunzel

Direttamente dal film animato Rapunzel, ecco il Funko Pop! in vinile, con un’altezza di circa 9,5 cm. Ricordiamo che il lungometraggio è uscito nel 2010, ed è stato il cinquantesimo classico Disney.

Funko Pop! Disney: The Nightmare Before Christmas 30th – Santa Jack Skeletron

Considerando che siamo nel trentennale di Nightmare Before Christmas, non poteva mancare tra le proposte per il Black Friday di Amazon degli oggetti da collezione Disney, un Funko Pop! con Jack Skeletron protagonista. In questo caso il vinile mostra il personaggio in versione Babbo Natale, e s’illumina al buio.

Funko Pop! VHS Cover: Disney – Hercules

Vi proponiamo un’esclusiva Amazon proposta in sconto per questo Black Friday 2023, con il classico Disney su Hercules proposto in Funko Pop! in una versione particolare, con la copertina VHS dietro al personaggio protagonista. Il pezzo ha una larghezza di circa 18 cm e un’altezza di 22 cm.

LEGO 43217 Disney e Pixar Casa di “Up”

Per il Black Friday 2023 di Amazon non potevano mancare offerte su pezzi Lego, e stando in tema Disney ecco che vi proponiamo un modellino della Casa di Up. Nel set troviamo i personaggi di Carl, Russell e Dug. Si tratta di un pezzo proposto in occasione di Disney 100, il centesimo anniversario dalla fondazione della Casa di Topolino, che si celebra proprio quest’anno.

LEGO 43202 Disney la Casa dei Madrigal

Questo set LEGO Disney è formato da 587 pezzi, e comprende la casa giocattolo a 3 piani di Mirabel, con una banderuola segnavento, un letto che si capovolge, e persiane sventolanti. La casa delle bambole dei Madrigal LEGO Disney include varie stanze e accessori originali.

Sono presenti anche le 2 mini bamboline LEGO Disney di Abuela e Mirabel e la micro bamboline di Antonio, oltre ai personaggi LEGO del capibara e delle farfalle.

LEGO 43225 Disney Princess La Conchiglia Reale della Sirenetta

Il set LEGO Disney Princess, La Conchiglia Reale della Sirenetta include 1.808 pezzi con cui è possibile realizzare 3 aree distinte all’interno della conchiglia, oltre a 5 minifigure. Le tre aree sono: la roccia del trono di Re Tritone, il rifugio pieno di tesori di Ariel e la misteriosa grotta di Ursula. Le minifigure LEGO comprese nel set sono Ariel, Re Tritone, Karina, Indira, Ursula, Sebastian e Flounder.

