Disney sarebbe interessata ad acquisire Electronic Arts

Sembra che Disney potrebbe essere interessata ad acquisire Electronic Arts, per entrare nel mercato dei videogiochi.

Sembra che Disney sia pronta ad acquisire un alto importante prodotto: stiamo parlando di Electronic Arts, la casa di produzione di videogiochi potrebbe prossimamente passare sotto la Casa di Topolino.

Negli ultimi anni Electronic Arts e Disney hanno lavorato insieme sui progetti relativi ai giochi di Star Wars. Il fatto che Disney possa arrivare ad acquisire Electronic Arts dimostra come la Casa di Topolino voglia sempre di più essere coinvolta nel mercato dei videogiochi.

Secondo Bloomberg il CEO di Disney, Bob Iger, starebbe pianificando una trasformazione interna. E ciò riguarderebbe anche la maggiore presenza di Disney all’intero del settore dei videogiochi.

Ricordiamo che Electronic Arts dispone nel suo catalogo di titoli come FIFA e Madden, di giochi multiplayer come Apex Legends e Battlefield, e di single-player come Dead Space e Star Wars Jedi: Survivor.

La Disney, qualche anno fa, ha fatto molto rumore con l’acquisizione di 20th Century Fox, cosa che le ha permesso di accedere a proprietà come Alien, Predator, Fantastici Quattro e X-Men.