Nvidia supera i 4.000 miliardi di dollari: è la prima azienda della storia

Un altro record storico è stato infranto da Nvidia, che mercoledì ha superato i 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la prima azienda quotata al mondo a raggiungere questo traguardo. Un risultato che corona un’ascesa vertiginosa, alimentata dal boom globale dell’intelligenza artificiale e dalla centralità assoluta dei chip prodotti dall’azienda di Jensen Huang.

Crescita fulminea: in un anno triplicato il valore

Il titolo Nvidia ha guadagnato un ulteriore 2,4% chiudendo a 164 dollari per azione, spinto dalla domanda sempre crescente di tecnologie AI. Nonostante le restrizioni statunitensi che ne impediscono l’esportazione dei chip più avanzati verso la Cina, Nvidia ha continuato a volare in Borsa. Dallo scorso aprile, periodo in cui le tensioni commerciali innescate da Donald Trump avevano fatto tremare i mercati globali, il titolo è rimbalzato di oltre il 74%.

Per capire la portata della performance, basta ricordare che Nvidia aveva raggiunto la soglia dei 1.000 miliardi di dollari solo nel giugno 2023, meno di un anno fa. Da allora, il valore è più che triplicato, battendo in velocità anche colossi come Apple e Microsoft, le uniche altre aziende statunitensi a superare i 3.000 miliardi. Apple è stata la prima a varcare quella soglia, nel 2022, ma ora è Nvidia a guidare la corsa, con una quota pari al 7,3% dell’intero S&P 500, più di Apple (7%) e Microsoft (6%).

Il simbolo della rivoluzione AI

Dietro questo rally c’è la consapevolezza che l’intero ecosistema AI passa attraverso Nvidia. I suoi chip e il relativo software sono diventati la spina dorsale della nuova generazione di applicazioni, dalla robotica ai data center, fino ai modelli linguistici avanzati. Daniel Ives, analista di Wedbush, ha definito Nvidia e Microsoft i “simboli della rivoluzione AI” e ha previsto che quest’ultima raggiungerà a sua volta i 4.000 miliardi di dollari entro l’estate.

Ma l’obiettivo non si ferma qui. Ives ha parlato esplicitamente della prossima soglia dei 5.000 miliardi, sostenendo che siamo ancora all’inizio di un bull market tecnologico guidato dall’intelligenza artificiale. In questo contesto, Nvidia continua a consolidarsi come la società più rappresentativa e centrale di questa nuova era.