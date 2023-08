Disney Lorcana: il teaser che introduce la storia dietro al gioco

Online è stato diffuso un teaser di Disney Lorcana, il gioco di carte a tema Casa di Topolino che porterà gli appassionati a utilizzare i personaggi dei classici più amati, e non solo, per creare partite attorno ad un gioco che ci si auspica possa essere veramente appassionante.

Ecco il trailer che mostra una prima storyline di Disney Lorcana.

Mentre in altre carte da gioco la narrazione non è veramente definita, in Disney Lorcana esiste una linea narrativa di guida, che però verrà svelata a mano a mano che si avvicenderanno i vari capitoli, con i relativi set di carte.

Attualmente, ogni carta personaggio in Disney Lorcana rientra in una delle tre classificazioni: Storyborn, che si rifà ai personaggi dei film Disney originali; Dreamborn, che sono versioni radicalmente reinterpretate dei personaggi; e il misterioso Floodborn. Non è stata però fornita ancora alcuna spiegazione sui Floodborn.

Il primo capitolo di Disney Lorcana non presenterà molto in termini di trama, con solo poche carte che accennano alla trama più ampia.

DIsney Lorcana avrà una prima uscita il 18 agosto, e, successivamente, sarà distribuito in maniera definitiva dall’1 settembre.